В Киеве состоится хакатон, посвященный блокчейну, технологиям и искусству

Мероприятие предназначено не только для людей искусства, но и профессионалов IT-индустрии, руководителей или собственников крупного бизнеса. Цель – создание уникальной blockchain-культуры.

В этом году Blockchain Art Hackathon посвящен проектированию решений вызовов будущего, в котором совместное существование человека и искусственного интеллекта в корне изменит реальность. Организатор проекта - провайдер blockchain-решений BlockchainLab в партнерстве со студией виртуальной и дополненной реальностей Sensorama Lab, V Киевским международным экономическим форумом, а также инновационным парком UNIT.City.

Тема хакатона: HI-TECH AND ART: CO-CREATION. Мероприятие состоится в загородном комплексе, где пройдут образовательный и творческий этапы, насыщенные воркшопами и мастер-классами. Участники прослушают лекции о Blockchain и других инновационных технологиях, сингулярности, футурологии, урбанистике, геополитике и арт-бизнесе.

Художники и аниматоры соберутся на недельную арт-резиденцию, чтобы представить новые смыслы человека и роль личности в обществе в то время, когда технологии возьмут на себя всю рутину, которую сегодня выполняет человек. В результате совместной работы художников, аниматоров и представителей бизнеса будет создан анимационный фильм.

После проведения Blockchain Art Hackathon 2.0 проект по традиции будет представлен серией выставок как в Украине, так и за границей, а также результат хакатона – анимационный фильм примет участие в международных анимационных фестивалях.

Ранее 10 октября на территории инновационного парка UNIT.City участники арт-марафона #моядитячамрія прошли первый этап обучения рисованию в VR-шлемах в рамках подготовки к участию во втором Blockchain Art Hackathon.

Фото: Pixabay