В Киеве проведут Форум креативных индустрий. Что это значит?

Как заявляют организаторы, событие нацелено на объединение выдающихся экспертов из разных областей, которые создают «эффект Медичи» в Украине.

Первый день форума посвятят вопросам успешного внедрения инноваций в бизнес, поиску партнеров, развитию украинского интеллектуального продукта, дискуссиям о цифровых технологиях будущего и безграничной силе креативного мышления.

Темами второго дня Форума креативных индустрий станут публичная дипломатия и поиск факторов, влияющих на формирование национальной идеи. Деятели культурного, общественного и государственного сектора поговорят о кино, образовании, СМИ, молодежи, общественных инициативах, запретных темах и о многом другом.

Ознакомиться с программой мероприятий и приобрести билеты можно на сайте форума.