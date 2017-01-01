В Киеве прошло соревнование дизайнеров сценического света

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Очень ярким получился финал турнира LVSdesign 2017 (Junior), который состоялся 7 декабря в Киеве. И неудивительно, ведь это было соревнование среди дизайнеров света, которые делают первые шаги в этой сфере. Проект, который проходил уже в третий раз, уникальный не только для Украины, ближайшие страны соседи не могут похвастаться ничем подобным. Речь идет не о развлекательном, а именно профессиональном формате. В то время, как именно в сфере световых шоу он крайне необходим. Несмотря на то, что профессия дизайнера по свету сегодня является востребованной во всем мире, получить такое образование в Украине в вузе не получится. Поэтому очень актуальны самообразование и разнообразные возможности по повышению квалификации. Именно в создании таких возможностей видят свою роль организаторы мероприятия под эгидой проекта LVSdesign.
Традиционно турнир принимает участников со всей Украины. В прошлые годы приезжала молодежь из Одессы и Львова, а в этом году в финале соревновались, кроме киевлян, начинающие дизайнеры из Черкасс и Чернигова. Участие в соревнованиях бесплатное и все приборы для написания конкурсных работ предоставляет одноименная студия LVSdesign, специально оснащенная лучшим оборудованием для раскрытия творческих ресурсов талантливых художников.
Итак, пройдя несколько этапов отбора из 20 желающих, в финале оказались 7 лучших. Демонстрацию ими своих работ и оценки профессионального жюри могли видеть все желающие с помощью он-лайн трансляции, интересным элементом которой было то, что для членов жюри участники представлялись только по номерам. В то время как аудиторию, которая наблюдала за ходом соревнований он-лайн, с молодыми художниками познакомили. Таким образом не только достигалась честность по оценке, но и содержалась внимание зрителей. Прямую трансляцию обеспечила команда интернет-канала betv. Помогали держать интригу и оживляли эфир также трио ведущих: телевизионный ведущий Виктор Коломиец, звукорежиссер Алексей Яременко и художник Иван Семесюк.
Когда были подведены результаты голосования жюри, оказалось, что в фарватере мировых тенденций светового дизайна движется не только столица, но также и город Черкассы. Ведь победитель турнира ̶ черкащанин Ярослав Карахим, как и обладатель Приза зрительских симпатий Сергей Кравченко. II место ̶ Дмитрий Годиненко (Киев), бронзовый призер ̶ Ренат Ниязов (Киев). Впрочем, подарки от технического партнера Турнира компании Zinteco и памятные награды достались не только победителям, но и всем финалистам.
А зрители, кроме невероятных эмоций, получили надежду на то, что будущее Украины будет действительно светлым.
Посмотреть запись трансляции можно здесь.
Организатором мероприятия выступила LVSdesign ̶ платформа для творческих личностей, которые видят свое развитие через использование современных средств из света, видео и аудио. Проект кроме одноименного турнира состоит из студии, образовательной платформы и coworking-пространства. Для долгосрочных проектов платформа LVSdesign предоставляет услуги по аренде различного оборудования и технического сопровождения для лучшей реализации творческих замыслов light-дизайнеров, VJ-ев, motion-дизайнеров и sound-продюсеров.
В 2015 году проектом LVSdesign был основан ежегодный турнир среди light-дизайнеров и VJ-ев. Впоследствии было принято решение разделить турнир по профессиональному уровню участников на Junior и Pro ̶ первый для раскрытия талантов начинающих, а второй ̶ как соревнования профессионалов.
Технический партнер - Zinteco. Партнеры - Philips Lighting, NA company, NEXO, Nextepper, Claypaky.