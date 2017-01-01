В Киеве прошло соревнование дизайнеров сценического света

Очень ярким получился финал турнира LVSdesign 2017 (Junior), который состоялся 7 декабря в Киеве. И неудивительно, ведь это было соревнование среди дизайнеров света, которые делают первые шаги в этой сфере. Проект, который проходил уже в третий раз, уникальный не только для Украины, ближайшие страны соседи не могут похвастаться ничем подобным. Речь идет не о развлекательном, а именно профессиональном формате. В то время, как именно в сфере световых шоу он крайне необходим. Несмотря на то, что профессия дизайнера по свету сегодня является востребованной во всем мире, получить такое образование в Украине в вузе не получится. Поэтому очень актуальны самообразование и разнообразные возможности по повышению квалификации. Именно в создании таких возможностей видят свою роль организаторы мероприятия под эгидой проекта LVSdesign.

Традиционно турнир принимает участников со всей Украины. В прошлые годы приезжала молодежь из Одессы и Львова, а в этом году в финале соревновались, кроме киевлян, начинающие дизайнеры из Черкасс и Чернигова. Участие в соревнованиях бесплатное и все приборы для написания конкурсных работ предоставляет одноименная студия LVSdesign, специально оснащенная лучшим оборудованием для раскрытия творческих ресурсов талантливых художников.

Итак, пройдя несколько этапов отбора из 20 желающих, в финале оказались 7 лучших. Демонстрацию ими своих работ и оценки профессионального жюри могли видеть все желающие с помощью он-лайн трансляции, интересным элементом которой было то, что для членов жюри участники представлялись только по номерам. В то время как аудиторию, которая наблюдала за ходом соревнований он-лайн, с молодыми художниками познакомили. Таким образом не только достигалась честность по оценке, но и содержалась внимание зрителей. Прямую трансляцию обеспечила команда интернет-канала betv. Помогали держать интригу и оживляли эфир также трио ведущих: телевизионный ведущий Виктор Коломиец, звукорежиссер Алексей Яременко и художник Иван Семесюк.

Когда были подведены результаты голосования жюри, оказалось, что в фарватере мировых тенденций светового дизайна движется не только столица, но также и город Черкассы. Ведь победитель турнира ̶ черкащанин Ярослав Карахим, как и обладатель Приза зрительских симпатий Сергей Кравченко. II место ̶ Дмитрий Годиненко (Киев), бронзовый призер ̶ Ренат Ниязов (Киев). Впрочем, подарки от технического партнера Турнира компании Zinteco и памятные награды достались не только победителям, но и всем финалистам.

А зрители, кроме невероятных эмоций, получили надежду на то, что будущее Украины будет действительно светлым.