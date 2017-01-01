В Киеве пройдет Online Media Guru — конференция по онлайн-медиа

7 и 8 октября 2017 года в Киеве пройдет обучающая конференция Online Media Guru. Лекторий будет посвящен интернет-журналистике и digital media. Слушатели смогут узнать, как запустить собственное медиа, наполнить его качественным контентом, раскрутить в соцсетях и монетизировать.

Организаторами мероприятия выступают MastersHub и Образовательный Портал ТМ. Медийную поддержку конференции окажет PRNEWS.io — сервис для рекламы в СМИ и управления PR-активностью в интернете.

На Online Media Guru слушатели узнают:

• Как запустить онлайн-медиа и управлять им.

• Как создать интересный и вовлекающий контент для онлайн-медиа.

• Какие инструменты аналитики и дистрибуции контента используют профессионалы.

• Как монетизировать онлайн-медиа с помощью нативной рекламы и других форматов.

Лекторами мероприятия станут украинские и иностранные гуру онлайн-медиа. Среди иностранных экспертов:

• MARK CHALLINOR (Великобритания). Коммерческий директор группы компаний Trinity Mirror, в которую входят Daily Mirror, Daily Post и Liverpool Echo News.

• EMMA LACEY-BORDEAUX (США). Редактор телерадиокомпании CNN. Эмма прочитает видеолекцию на тему сторителлинга.

На Online Media Guru выступят и украинские профессионалы из ведущих онлайн-медиа страны: Громадське радіо, AIN.UA, Сеть городских порталов «В городе», ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, ONLINE.UA, Футбольный портал ua-football, Детектор медіа, B2Blogger & PRNEWS.IO, Петр и Мазепа, KyivPost.com и др.

Участники конференции получат дипломы, смогут завести новые полезные знакомства и обсудить актуальные идеи. При желании можно подать заявку на прохождение стажировки в компаниях лекторов.

Узнать подробную информацию о событии можно на сайте или Facebook.

Зарегистрироваться и купить билет с использованием 20% промокода — OMGMEDIA2017 — можно по ссылке https://goo.gl/forms/gBdrGawJoUMLetu63.



