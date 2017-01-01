ТЕЛЕКРИТИКА

В Италии закрывают четыре журнала из семьи Vogue

Бизнес

Сотрудники итальянского подразделения издательства Condé Nast (издает журналы GQ, The New Yorker, Vanity Fair и Vogue и др.) объявили четырехдневную забастовку, сообщает Buro 24/7.

Ее причиной стало решение руководства прекратить выпуск четырех изданий из семьи Vogue: мужского журнала L'Uomo Vogue, свадебного Vogue Sposa, журнала о детской моде Vogue Bambini и журнала о часах и ювелирных украшениях Vogue Gioiello.

Из-за закрытия журналов работу потеряют более 40 человек. Кроме того, в ближайшие месяцы издательство планирует продолжить сокращать штат.

Сотрудникам, которым уже объявили о сокращении, руководство  предложило компенсацию в размере 40 ежемесячных окладов. Однако их такие условия не устраивают. Они требуют, чтобы Condé Nast возобновило выпуск журналов и отказалось от сокращения штата.

Напомним, владельцы американского журнального издательства Condé Nast рассматривают возможность его продажи. В начале 2017 года медиакомпания начала проводить реструктуризацию из-за снижения выручки печатных изданий и планировала стать более digital-ориентированной.

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