В Instagram теперь можно подписываться на хештеги

В Instagram появилась новая возможность ‒ теперь пользователи могут подписываться не только на аккаунты, но и на хештеги.

Запустить новую функцию соцсеть решила, после того как почти месяц тестировала ее. Вместе с тем пока что она доступна лишь в мобильных приложениях.

Изданию «Афиша Daily» в компании рассказали, что подписаться на хештеги можно точно так же, как на обычного пользователя: необходимо набрать в поиске нужный хештег, открыть его страницу и «подписаться», кликнув на соответствующую кнопку. После этого в ленте и разделе «Истории» будут появляться самые популярные публикации по выбранному хештегу. Отменить подписку можно в любой момент.