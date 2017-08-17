В Instagram теперь можно подписываться на хештеги

В Instagram появилась новая возможность ‒ теперь пользователи могут подписываться не только на аккаунты, но и на хештеги.
Запустить новую функцию соцсеть решила, после того как почти месяц тестировала ее. Вместе с тем пока что она доступна лишь в мобильных приложениях.
Изданию «Афиша Daily» в компании рассказали, что подписаться на хештеги можно точно так же, как на обычного пользователя: необходимо набрать в поиске нужный хештег, открыть его страницу и «подписаться», кликнув на соответствующую кнопку. После этого в ленте и разделе «Истории» будут появляться самые популярные публикации по выбранному хештегу. Отменить подписку можно в любой момент.
Напомним, ранее стало известно, что Instagram тестирует несколько новых функций. Самой ожидаемой из них является встроенная кнопка Regram, которая позволит пользователям делиться чужими постами. Кроме того, сервис собирается разрешить делиться публикациями в мессенджере WhatsApp. Еще одна тестируемая опция – добавление «Историй» в личный архив.
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