В группе «АДВ Украина» новые топ-менеджеры

Группа «АДВ Украина» назначила на должности Chief Innovations Officer и Chief Transformation Officer Виталия Георгиева и Анастасию Байдаченко соответственно.

Как сообщает пресс-служба компании, они объединят экспертизу в топ-менеджменте для стратегического развития бизнеса группы, в трансформациях, внедрении и адаптации сетевых и локальных технологий, диджитализации внутренних процессов, в создании инновационных продуктов и усилении команды.

"Их экспертиза и энергия придадут еще большее ускорение трансформации группы «АДВ Украина» в мощную технологичную коммуникационную компанию и помогут в кратчайшие сроки реализовать самые амбициозные планы развития", – уверена СЕО группы Дария Кабанова.

Виталий Георгиев уже 17 лет занимает экспертизой в топ-менеджменте (шесть из них в digital).На протяжении последнего года он фокусировался на стратегических задачах по управлению инновациями и бизнес-моделированию для локальных и международных клиентов. Работал с такими клиентами, как АВК, KraftFoods, Renault, Peugeot, Bayer, L’Oreal, Coca-Cola и др.

"Как Chief Innovations Officer я сконцентрируюсь на разработке digitalcore-компании. Это набор систем проектного менеджмента, учета рабочего времени, которые взаимосвязаны друг с другом", – говорит он.

Анастасия Байдаченко занимала руководящие позиции в ведущих украинских и международных агентствах. Как член правления ВРК отвечает за развитие и повышение прозрачности и измеримости интернет-рынка.В течение последнего года концентрировалась на задачах по стратегическому и диджитальному консультированию, сопровождению M&E локальных и международных бизнесов.

"Моей ключевой задачей в рамках холдинга будет провести трансформацию, изменив привычную для рынка бизнес-модель, уровень технологичности, корпоративную культуру, собирая и развивая команду профессионалов-реформаторов", – отмечает она.

Напомним, в июне digital-подразделение «АДВ Украина» возглавили Мила Крутченко и Алина Руль.

Фото: Пресс-служба «АДВ Украина»