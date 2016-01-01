В Facebook появятся прямые аудиотрансляции

Соцсеть Facebook представила новый сервис, который позволит издателям распространять свой контент с помощью «легковесного» аудиоформата прямых трансляций Live Audio, сообщает Cossa.
В компании прогнозируют, что это облегчит ведение прямого эфира в районах с плохим интернет-соединением. "Мы знаем, что иногда издатели хотят рассказывать истории с помощью только звука, без использования видео", - говорят в Facebook.
Пока что сервис только тестируется - с участием узкого круга партнеров соцсети, среди которых, в частности BBC. Более широкий запуск Live Audio соцсеть планирует на первую половину 2017 года.
Новый сервис использует для своей работы меньше данных, нежели видеостриминг, поэтому он может быть удобнее также и для пользователей, если информация достаточна для восприятия лишь в виде звуковой дорожки.
О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»:
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