В Facebook Messenger произошел масштабный сбой

Пользователи Facebook массово сообщают о проблемах в работе приложения Messenger. Первые жалобы стали появляться примерно час назад.

В частности, возникли проблемы с отправлением и доставкой сообщений. Также некоторые пользователи не получают уведомления о входящих сообщениях и звонках, а некоторые и вовсе не могут зайти на сервис или потеряли соединение с сервером.

По данным ресурса Down Detector, жалобы на приложение поступают из Филиппин, Малайзии, России, Вьетнама, Индии и других стран.

Сбой произошел и в Украине, где, например, стала невозможной доставка сообщений в чаты.

В Facebook пока данную ситуацию не комментируют.

Фото: Flickr.com / iphonedigital