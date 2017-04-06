В этом году фестиваль «Де кіно» получил почти вдвое больше заявок

В 2017 году организаторы фестиваля короткого метра «Де кіно. Эпізод 2» получили более 500 короткометражных фильмов. По сравнению с прошлым годом это почти вдвое больше, сообщает пресс-служба фестиваля.
Поскольку прием заявок уже завершился, жюри начинает просмотр конкурсных фильмов и формирование шорт-листа, который увидят гости фестиваля. Оценивать работы будет 17 представителей украинского медиарынка. Сопредседатели жюри – генеральный продюсер «1+1 Продашкн» Виктория Лезина и продюсер Film.ua Group Ирина Костюк. В каждую номинацию входит три члена жюри, специализирующихся в соответствующем направлении.
Среди заявок лидирует номинация «Драма» – 33,5% украинцев выбрали этот жанр. Среди тематических предпочтений здесь преобладают истории о смелости, стремлении к изменениям и открытости к новым впечатлениям.
Около 22,5% работ получено в номинации «Фильм на мобильный телефон». Как отмечают, организаторы, четкие тематические предпочтения в ней почти не прослеживаются, показывая полное разнообразие историй. В популярной номинации прошлого года – «Вебизод» – получено 18,8% работ. «Комедию» же предпочли 15% участников, «Ужасы» – 11,3%.
Напомним, фестиваль «Де кіно» проводится уже во второй раз по совместной инициативе 1+1 Media и Film.ua Group. В этом году он пройдет 22-23 сентября в Киеве. Посетителей ожидают выступления представителей мировой медиаиндустрии, нон-стоп мастер-классы, выступления музыкальных групп, развлечения, просмотр конкурсной программы и определение победителей. Обладатель Гран-при фестиваля получит 50 тыс. грн, а победители в номинациях по – 15 тыс.
Фото: Пресс-служба «Де кіно»
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