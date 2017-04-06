В этом году фестиваль «Де кіно» получил почти вдвое больше заявок

Среди заявок лидирует номинация «Драма» – 33,5% украинцев выбрали этот жанр. Среди тематических предпочтений здесь преобладают истории о смелости, стремлении к изменениям и открытости к новым впечатлениям.

Около 22,5% работ получено в номинации «Фильм на мобильный телефон». Как отмечают, организаторы, четкие тематические предпочтения в ней почти не прослеживаются, показывая полное разнообразие историй. В популярной номинации прошлого года – «Вебизод» – получено 18,8% работ. «Комедию» же предпочли 15% участников, «Ужасы» – 11,3%.

Напомним, фестиваль «Де кіно» проводится уже во второй раз по совместной инициативе 1+1 Media и Film.ua Group. В этом году он пройдет 22-23 сентября в Киеве. Посетителей ожидают выступления представителей мировой медиаиндустрии, нон-стоп мастер-классы, выступления музыкальных групп, развлечения, просмотр конкурсной программы и определение победителей. Обладатель Гран-при фестиваля получит 50 тыс. грн, а победители в номинациях по – 15 тыс.

Фото: Пресс-служба «Де кіно»