В ближайшие годы цифровой контент победит печатную продукцию: Ericsson

Исследовательская компания Ericsson Networked Society Lab сделала свой прогноз развития медиарынка на ближайшее будущее.

В частности, как сообщает Sostav.ua, исследователи пришли к выводу, что в ближайшие годы ожидается рост спроса на локальные новости и нишевые темы.Кроме того, пользователи будут сами решать, что и кого читать. Так, любой человек с качественным контентом может привлечь достаточное количество аудитории для заработка.

Также ожидается, что цифровой контент заменит всю печатную продукцию. Сейчас 60-70% расходов традиционных СМИ уходит на полиграфию и дистрибуцию, тогда как цифровой контент создается быстрее и дешевле, его легче персонализировать.