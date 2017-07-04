ТЕЛЕКРИТИКА

В ближайшие годы цифровой контент победит печатную продукцию: Ericsson

Бизнес

Исследовательская компания Ericsson Networked Society Lab сделала свой прогноз развития медиарынка на ближайшее будущее.

В частности, как сообщает Sostav.ua, исследователи пришли к выводу, что в ближайшие годы ожидается рост спроса на локальные новости и нишевые темы.Кроме того, пользователи будут сами решать, что и кого читать. Так, любой человек с качественным контентом может привлечь достаточное количество аудитории для заработка.

Также ожидается, что цифровой контент заменит всю печатную продукцию. Сейчас 60-70% расходов традиционных СМИ уходит на полиграфию и дистрибуцию, тогда как цифровой контент создается быстрее и дешевле, его легче персонализировать.

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Согласно исследованию, ТВ и радио будут предоставлять контент по запросу, а крупные мероприятия будут транслироваться вживую; возрастет роль «мобильных» новостей, а новости станут первым типом контента, который будет подстраиваться под различные разрешения экранов; контент станет более персонализированным, то есть одни и те же статьи могут быть написаны индивидуально под каждого читателя;виртуальная и дополненная реальности будут активно распространятся: потребители будут не просто смотреть или читать новости, они смогут их «переживать» так, будто сами находятся в центре событий. Ожидается, что к 2020 году в VR будет инвестировано уже $150 млрд.

Кроме того, реклама станет умнее. Анализ поведения пользователя (поисковая история и манера публикации постов) поможет понять, что и когда потребителям требуется.

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Исследователи Ericsson также заметили, что журналистика постепенно становится сервисом. В ближайшем будущем персонализированные СМИ будут заботится о нуждах каждого пользователя, предлагая соответствующие сервисы, за которые потребители будут платить. Например, за рекомендации по ресторанам города и т.д.

В ближайшие годы активно будет развиваться и так называемая «робожурналистика»: алгоритмы искусственного интеллекта и программное обеспечение сделают работу медиакомпаний более продуктивной и эффективной.

Фото: Максим Лисовой

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