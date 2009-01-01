В апреле украинцы чаще посещали погодные сервисы Gismeteo и Sinoptik: Kantar TNS

Рейтинг самых популярных среди украинцев сайтов в апреле продолжают возглавлять Google (в том числе Google.com.ua), YouTube и «ВКонтакте». При этом видеохостинг остался на втором месте, после того как в марте сместил с этой позиции соцсеть. Об этом свидетельствуют результаты интернет-исследования Kantar TNS CMeter.

Снижение охватов наблюдается у сайтов Mail.ru, Facebook.com, Olx.ua, однако свои позиции в рейтинге они сохранили - 4-е, 6-е и 7-е соответственно. Уже традиционно сайты Prom.ua и Rozetka.com обменялись местами, не смотря на падения охватов обоих, - 12-е и 11-е места соответственно.

Кроме того, как отмечают в компании, переживание украинцев по поводу погодных условий перед майскими праздниками увеличило охват погодных сайтов Sinoptik.ua и Gismeteo.com, подняв последний на пять позиций - 16-е место.

Полный топ-25 выглядит так: