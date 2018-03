В Англии перестанут печатать культовый журнал. Но есть и хорошая новость

Печальное известие для коллекционеров музыкальной прессы. В эру интернета собирать дома глянцевую макулатуру становится все труднее: 9 марта из печати выйдет последний выпуск культового британского журнала NME (New Musical Express). В свое время его обложку украшали такие звезды музыкальной сцены, как Эми Уайнхаус, Oasis, The Strokes и The Libertines. C 2015 года еженедельные выпуски NME распространялись бесплатно. Как сообщает менеджмент Time Inc., для компании это стало весьма затратным делом.

Однако еще рано присоединяться к многочисленным читателям и критикам, оплакивающим кончину журнала.