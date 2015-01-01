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В Англии перестанут печатать культовый журнал. Но есть и хорошая новость

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Печальное известие для коллекционеров музыкальной прессы. В эру интернета собирать дома глянцевую макулатуру становится все труднее: 9 марта из печати выйдет последний выпуск культового британского журнала NME (New Musical Express). В свое время его обложку украшали такие звезды музыкальной сцены, как Эми Уайнхаус, Oasis, The Strokes и The Libertines. C 2015 года еженедельные выпуски NME распространялись бесплатно. Как сообщает менеджмент Time Inc., для компании это стало весьма затратным делом.

Однако еще рано присоединяться к многочисленным читателям и критикам, оплакивающим кончину журнала.

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NME планирует сфокусироваться на расширении своих сетевых платформ, а именно – одноименного сайта, сервиса по продаже билетов, магазина PledgeMusic и двух радиостанций. Так что без свежих рецензий и слухов из мира музыки читатели журнала не останутся; к тому же, помогут тем самым окружающей среде.

«Благодаря этим нововведениям мы даем читателю даже больше, чем он хочет, – утверждает директор NME Кит Уокер. – Сфокусировавшись в основном на цифровых платформах, мы ускорим тот невероятный рост, который продемонстрировали в последнее время, и еще больше людей смогут читать нас на привычных для них девайсах».

Журнал NME выходит в Великобритании с 1952 года и считается одним из самых влиятельных мировых СМИ о музыке.

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