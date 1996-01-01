В 2019 кабельное телевидение подорожает на 15–40%

Об этом пишет в своем релизе Ассоциация правообладателей и поставщиков контента.

Абонентская плата может вырасти на 15–40% в зависимости от региональных особенностей, набора телевизионных каналов, различных экономических показателей деятельности провайдеров. Такой прогноз дает председатель правления Ассоциации правообладателей и поставщиков контента Наталья Клитная.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины за I полугодие 2018 года, средний объем реализованных услуг на одного абонента кабельного телевидения, в том числе цифрового, в Украине уже составляет около 72 грн. Однако тарифы продолжают расти из-за существенного повышения платы за использование прав на интеллектуальную собственность производителями украинского контента, необходимости увеличения заработной платы работникам, платы за электроэнергию и т. п. Минимальные тарифы за доступ к пакетам только с украинскими телеканалами могут составлять примерно 56–70 грн, в зависимости от региона.

«Скорее всего, тарифы могут быть и выше, поскольку провайдерам приходится также тратить значительные средства на закупку прав на ретрансляцию развлекательных иностранных телеканалов, чтобы заинтересовать абонента и создать дополнительную ценность телевизионной услуги по сравнению с бесплатной эфирной цифрой», – говорится в сообщении.

В частности, на прошлой неделе на конференции #TIM 2018: Telecom, IT, Media гендиректор группы компаний «Триолан» Вадим Сидоренко заявил о росте цены с 50 до 70 гривен с абонента в месяц. Об этом компания уже уведомила своих абонентов.