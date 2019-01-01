ТЕЛЕКРИТИКА

В 2019 году интернет догонит телесмотрение: Zenith

Бизнес

В текущем году на просмотр телевизора во всем мире люди тратят в среднем 170 минут в день, а интернета – 140 минут. Как сообщает Sostav.ru, об этом говорится в глобальном отчете агентства Zenith.

Согласно прогнозу компании, разрыв между глобальным ТВ и интернет-потреблением сократится с 30 минут в 2017 году до семи минут в 2019 году.

_

_

Напомним, согласно   исследованию   Европейского вещательного союза, европейцы больше доверяют телевидению и радио, чем интернет-СМИ и соцсетям.

Фото: Максим Лисовой

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Сексизм в эфире украинского ТВ

Бизнес

Есть такая профессия – «украинский политолог»

Популярное на Телекритике



Бизнес

Сексизм в эфире украинского ТВ

Бизнес

Есть такая профессия – «украинский политолог»

Дуся

Новые прически Тодоренко и Астафьевой и немного секса от Барабошко: как медийщики провели уик-энд

Бизнес

Экс-шеф-редактор «Еспресо» стал советником Гройсмана