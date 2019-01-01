В 2019 году интернет догонит телесмотрение: Zenith

В текущем году на просмотр телевизора во всем мире люди тратят в среднем 170 минут в день, а интернета – 140 минут. Как сообщает Sostav.ru, об этом говорится в глобальном отчете агентства Zenith.
Согласно прогнозу компании, разрыв между глобальным ТВ и интернет-потреблением сократится с 30 минут в 2017 году до семи минут в 2019 году.
Напомним, согласно исследованию Европейского вещательного союза, европейцы больше доверяют телевидению и радио, чем интернет-СМИ и соцсетям.
Фото: Максим Лисовой
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