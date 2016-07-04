В 2017-м СМИ, которые пошли на разгосударствление, финансовой помощи не получат

В госбюджете-2017 не предусмотрены расходы на государственную поддержку реформированным редакциям. Как сообщает Национальный союз журналистов (НСЖУ), такой ответ дало Министерство финансов Госкомтелерадио, направившему на рассмотрение соответствующий проект постановления Кабмина «Об утверждении Порядка предоставления государственной поддержки реформированным печатным средствам массовой информации местной сферы распространения».

В Госкомтелекоме НСЖУ уточнили, что предоставили также согласованные предложения Минфина в проект бюджета, согласно которым на господдержку изданий предлагалось заложить 8,7 млн грн (по 50 тыс. грн. на одну редакцию, а всего их 174).

Предложения комитета поддержали Министерство информационной политики, парламентский комитет по вопросам свободы слова, с замечаниями согласовало проект постановления Минэкономразвития, а Минфин не поддержал его вообще. Поэтому при голосовании в Верховной Раде изменений в госбюджет-2017 поправка о финансовой поддержке реформированных газет не рассматривалась.

В связи с этим Госкомтелерадио предоставило Минфину соответствующие предложения для формирования проекта госбюджета на следующий год.

По словам главы НСЖУ Сергея Томиленко, финансовая поддержка важна для реформированных изданий, особенно из маленьких городов или поселков, где довольно трудно привлекать деньги от рекламы и быстро «встать на ноги». "Тем более, что на начальном этапе реформы власть декларировала свои намерения помощи газетам, идущие в разгосударствление. И это обязательство прописано в законе о реформировании", – добавил он.

Напомним, летом 2016 года Госкомтелерадио предложило правительству утвердить одноразовую адресную финансовую поддержку в размере 50 тыс. грн печатным СМИ, которые идут на разгосударствление.

По состоянию на конец мая из 244 государственных и коммунальных печатных изданий, принявших участие в первом этапе разгосударствления, 49 уже полностью реформировались, 127 находятся в состоянии ликвидации, 33 ожидают перерегистрации, 36 вообще не подготовили документов для реформирования.

Фото: 1tv.com.ua