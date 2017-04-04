В 2017-м рекламодатели впервые потратят на рекламу в интернете больше, чем на ТВ: Zenith

В 2017 году количество денег, потраченных на размещение рекламы в интернете, впервые превысит расходы на рекламу в эфире традиционного телевидения. Как сообщает Mediasat, об этом говорится отчете «Прогнозы расходов на рекламу» рекламного агентства Zenith.
Так, по подсчетам экспертов, в текущем году объемы денежных средств, выделяемых на размещение рекламы в интернете по всему миру, достигнут отметки $205 млрд, тогда как телерекламу будет выделено $192 млрд.
Согласно отчету, на долю интернет-рекламы в 2017-м придется 36,9% всех бюджетов, выделяемых на рекламу; в 2016 году доля интернет-рекламы в общих рекламных бюджетах составляла 34%. Вместе с тем темпы роста в данном секторе снижаются. "В 2016 году расходы на рекламу в Интернете выросли на 17%, при росте в 20% в 2015 году. В 2017 году ожидаем снижения темпов роста в данном секторе до 17%, в 2018 году – до 12%, а в 2019 году – до 10%. Впрочем, они будут увеличиваться на $23-24 млрд в год", – говорится в нем.
Платформы и издатели, отмечают в компании, адекватно и своевременно реагировали на веские замечания и опасения рекламодателей, связанные с уровнем просмотра и безопасностью бренда в целях обеспечения устойчивого роста.
Как прогнозируют в Zenith, расходы на рекламу во всем мире в 2017-2018 годах вырастут на 4,4%, достигнув к концу 2018 года отметки в $592 млрд.
Главное фото: Sostav.ru
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