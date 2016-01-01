Александр Ткаченко: «Комментарий Нацсовета подтверждает, что у государства есть интерес к активам «1+1»

Гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко прокомментировал заявления Нацсовета о том, что телеканалу не продлевают лицензию, так как «1+1» якобы не сообщил актуальную информацию о своих бенефициарах. Такой запрос от регулятора возник после национализации «ПриватБанка».

По словам Ткаченко, для канала стало неожиданностью узнать, что Глава Нацсовета связывает ситуацию с продлением лицензии канала с национализацией банка. "В нашей стране существует механизм национализации банка, но, Слава Богу, нет механизмов национализации телеканалов. Комментарий господина Артеменко подтверждает, что у государства есть интерес к активам канала «1+1»", - отмечает он.

Глава канала подчеркнул, что «1+1» не является активом «ПриватБанка» и у студии нет кредитов или долговых обязательств перед банком. "В частных разговорах я не однократно получал информацию, что со стороны АП осуществляется давление на Нацсовет. Связываю это с тем, что перед выборами, АП невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс", - добавил он.

Напомним, что телеканал «1+1» сообщил, что сегодня, 29 декабря, истекает срок действия его лицензии на аналоговое вещание, а Нацсовет по вопросам ТВ и радиовещания до сих пор ее не продлил. Телеканал обратился с открытым письмом к президенту Петру Порошенко, главе парламента Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой повлиять на ситуацию. В письме упоминается, что, по неофициальным данным, якобы именно Администрация президента пытается повлиять на позицию Нацсовета

В «1+1» также подчеркивают, что в законодательных нормах нет информации, что канал должен ждать месяц (до 23 января) получения документа о пролонгации лицензии. "Нацсовету ничего не мешало выдать нам лицензию сегодня, но этого не происходит. А происходят разговоры на тему "будьте лояльнее к Президенту", подождите, дайте тот документ или другой. - отмечает Александр Ткаченко. - Мы подали пакет документов со всей необходимой информацией 6 месяцев назад. Сейчас, как видим, происходит подмена понятий и у нас есть все основания для опасений, что Нацсовет может отменить принятое ранее им решение. Запрос госпожи Фищук (который формально мы так и не получили) о конечном бенефициаре не больше чем уловка, которая не может влиять на факт выдачи нам лицензии".