В «1+1 медиа» сделали антипиратское заявление и требуют защиты нарушенных прав

Сегодня, 22 августа, в связи с защитой нарушенных прав, определенных в подписанных лицензионных договорах между ООО «1+1 Интернет» и компаниями, которые используют торговую марку «Телетранс», «Starcards TV», «NEW TV», мы как владельцы исключительной лицензии на распространение телеканалов «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «Бигуди», «УНИАН ТВ», «Kvartal TV», «Paramount Comedy», «Bolt», «Star Cinema», «Star Family», «Nickelodeon», «Nickelodeon HD», «Nick Jr», «MTV», «MTV Live HD», «Vh1 European», «Vh1 Classic», «MTV Dance», «MTV Rocks», «MTV Hits», «Spike» на территории Украины обратились с официальными письмами к ассоциациям с просьбой информировать их участников и членов по поводу возможного нарушения ими прав и законных интересов ООО «1+1 Интернет».

В частности, официальные письма были отправлены в Ассоциацию операторов телекоммуникаций и провайдеров программной услуги, Союз кабельного телевидения Украины, Телекоммуникационную палату Украины, Ассоциацию «Укртелесеть», Союз операторов телекоммуникаций Одессы и Одесской области, Всеукраинскую ассоциацию операторов кабельного телевидения и телеинформационных сетей, Днепропетровскую областную Ассоциацию ОКТБ.

Мы обеспокоены обнаруженными фактами незаконного распространения наших телеканалов компаниями «Телетранс», «Starcards TV» «NEW TV» и их ретрансляцией таким посторонним компаниям, как провайдеры программной услуги и операторы телекоммуникаций «ЕЙ.ЕС.ПІ.», «ВЕЛИКА МЕРЕЖА», «ТЕЛЕТРАНС», «ТЕЛЕТРАНС ТВ», «ДІДЖІТАЛ КОМУНІКЕЙШНС», «НОВІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ», «ПРЯМА МОВА», «СТАР ТЕЛЕКОМПАНІ» та «НЬЮ ТВ», с которыми у ООО «1+1 Интернет» нет никаких договорных отношений.

Сообщаем, что ООО «1+1 Интернет» не передавало неисключительное смежное право на распространение телеканалов и не наделяло полномочиями заключать договоры на распространение телеканалов вышеупомянутым компаниям и любым другим компаниям, использующим торговую марку «Телетранс», «Starcards TV», «NEW TV».

С целью противодействия пиратству, защиты прав авторов контента от безлицензионного вещания и уменьшения негативных факторов, замедляющих развитие рынка платного телевидения, мы и в дальнейшем будем продолжать принимать соответствующие меры для защиты нарушенных прав, а путем публичного освещения ситуации привлекать к этому внимание индустрии, государства и общественности.