В «1+1 media» произойдет трансформация

На сегодня 1+1 media distribution успешно дистрибутирует 22 телеканала, среди которых 6 собственных, а также является единственной среди украинских медиагрупп, которая имеет в своем портфолио эксклюзивные права на трансляцию 12 международных и 4 украинских партнерских телеканалов.

Обновленное подразделение продолжит заниматься продвижением как собственного контента, так и контента партнерских телеканалов, фокусируясь на адаптации международных форматов различных жанров.

«1+1 медиа – за рыночные принципы ведения бизнеса, что, в свою очередь, приведет к долгосрочной и взаимовыгодной коммуникации всех игроков и потребителей рынка Pay TV. В советские времена люди, имея 3-4 телеканала с цензурированным контентом, привыкли получать доступ к ним бесплатно. К счастью, современным зрителям предоставлена ​​возможность выбирать любой контент среди большого количества телеканалов и их жанрового разнообразия», – комментирует Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания группы.

Мальчевский добавляет, что, воспринимая сложившуюся ситуацию как данность, большинство абонентов не понимают необходимости платить за возможность доступа к контенту.

«Исходя из этого, в тесном взаимодействии с провайдерами наш новый бизнес-юнит будет работать в направлении популяризации культуры потребления платного, но качественного телевидения среди зрителей, что ощутимо скажется на развитии медиаиндустрии в целом», – отметил директор департамента.