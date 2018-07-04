В «1+1 media» произойдет трансформация

Департамент дистрибуции медиагруппы станет бизнес-юнитом 1+1 media distribution. Об этом представители компании сообщили сегодня, 28 августа, на пресс-завтраке, посвященном pay-tv.
Причиной изменений стала бизнес-стратегия по развитию медиагруппы до 2021 года. Цель стратегии – увеличение рынка платного телевидения с прогнозируемым достижением 25% доли рынка отчислений за контент.
1+1 media distribution планирует формирование оптимального по тематике и целевой аудитории пакета телеканалов и выведение вопросов дистрибуции контента на новый высокий уровень, чтобы помочь провайдерам улучшить спрос среди абонентов на их программную услугу. Зрители тоже останутся в плюсе – они получат доступ к премиальному и эксклюзивному контенту – как отечественного, так и зарубежного производства.
«Представляя 1+1 media distribution, мы ставим для себя задачу объединить усилия игроков индустрии для реанимации Pay TV рынка и сформировать у абонентов культуру потребления контента. Считаем, что консолидация сил правообладателей и провайдеров будет иметь ощутимое положительное воздействие на развитие платного телевидения в Украине, позволит увеличить доходы провайдеров и, соответственно, – объемы отчислений правообладателям за контент», – комментирует Ярослав Пахольчук, исполнительный директор 1+1 media и директор по развитию pay-tv-направления.
На сегодня 1+1 media distribution успешно дистрибутирует 22 телеканала, среди которых 6 собственных, а также является единственной среди украинских медиагрупп, которая имеет в своем портфолио эксклюзивные права на трансляцию 12 международных и 4 украинских партнерских телеканалов.
Обновленное подразделение продолжит заниматься продвижением как собственного контента, так и контента партнерских телеканалов, фокусируясь на адаптации международных форматов различных жанров.
«1+1 медиа – за рыночные принципы ведения бизнеса, что, в свою очередь, приведет к долгосрочной и взаимовыгодной коммуникации всех игроков и потребителей рынка Pay TV. В советские времена люди, имея 3-4 телеканала с цензурированным контентом, привыкли получать доступ к ним бесплатно. К счастью, современным зрителям предоставлена возможность выбирать любой контент среди большого количества телеканалов и их жанрового разнообразия», – комментирует Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания группы.
Мальчевский добавляет, что, воспринимая сложившуюся ситуацию как данность, большинство абонентов не понимают необходимости платить за возможность доступа к контенту.
«Исходя из этого, в тесном взаимодействии с провайдерами наш новый бизнес-юнит будет работать в направлении популяризации культуры потребления платного, но качественного телевидения среди зрителей, что ощутимо скажется на развитии медиаиндустрии в целом», – отметил директор департамента.