В «1+1 медиа» обвинили Нацсовет в двойных стандартах

Сегодня, 27 сентября 2018 года, на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания рассматривался вопрос об определении победителя конкурса и выдаче лицензии на вещание на свободном канале вещания многоканальной телесети МХ-5 стандарта DVB-T2 (MPEG 4) в ряде населенных пунктов Днепропетровской области (Вольногорск, Дмухайловка, Могилев, Орлы, Перещепино, Першотравенск). В конкурсе приняли участие две местные телекомпании «Приват ТВ Днепр» и «ТВ Стимул».

Однако еще до начала рассмотрения вопроса представитель пропрезидентского большинства в Нацсовете Сергей Костинский внес предложение о проведении внеплановых проверок по всемрегиональным телекомпаниям сети «2+2» – «Приват ТВ Днепр», «ТВ Стимул», «S-TET» и «Алекс ТВ». Этобыло сделано вопреки всем установленным регулятором процедурам – без обсуждения на согласительномсовете, который обычно проводится членами Нацсовета перед заседанием, и без ознакомления членов Нацсовета с проектом предлагаемого решения.

Далее, подводя итоги конкурса, пропрезидентское большинство, руководствуясь безосновательными обвинениями в адрес участников конкурса в нарушении условий программной концепции, отказало обоим участникам конкурса в выдаче лицензии. При этом отдельные члены Нацсовета связывают это с тем, что группа «1+1 медиа» всегда высказывается открыто и имеет смелость по разным вопросам отстаивать свою позицию в судах, в том числе подавая иски против Нацсовета.