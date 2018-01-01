В «1+1 медиа» обвинили Нацсовет в двойных стандартах

Медиахолдинг «1+1 медиа» опубликовал публичное заявление, в котором обвинил членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в предвзятости и нарушении процедуры деятельности госрегулятора. «Телекритика» публикует полный текст заявления.
Сегодня, 27 сентября 2018 года, на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания рассматривался вопрос об определении победителя конкурса и выдаче лицензии на вещание на свободном канале вещания многоканальной телесети МХ-5 стандарта DVB-T2 (MPEG 4) в ряде населенных пунктов Днепропетровской области (Вольногорск, Дмухайловка, Могилев, Орлы, Перещепино, Першотравенск). В конкурсе приняли участие две местные телекомпании «Приват ТВ Днепр» и «ТВ Стимул».
Однако еще до начала рассмотрения вопроса представитель пропрезидентского большинства в Нацсовете Сергей Костинский внес предложение о проведении внеплановых проверок по всемрегиональным телекомпаниям сети «2+2» – «Приват ТВ Днепр», «ТВ Стимул», «S-TET» и «Алекс ТВ». Этобыло сделано вопреки всем установленным регулятором процедурам – без обсуждения на согласительномсовете, который обычно проводится членами Нацсовета перед заседанием, и без ознакомления членов Нацсовета с проектом предлагаемого решения.
Далее, подводя итоги конкурса, пропрезидентское большинство, руководствуясь безосновательными обвинениями в адрес участников конкурса в нарушении условий программной концепции, отказало обоим участникам конкурса в выдаче лицензии. При этом отдельные члены Нацсовета связывают это с тем, что группа «1+1 медиа» всегда высказывается открыто и имеет смелость по разным вопросам отстаивать свою позицию в судах, в том числе подавая иски против Нацсовета.
Мы считаем необходимым заявить, что данные действия Нацсовета являются исключительно политическими, заангажированными и ярко демонстрируют политику двойных стандартов государства по отношению к определенным телеканалам и медиагруппам. Так, схема работы с региональными каналами-партнерами активно практикуется с телеканалом «Прямой», который связывают с президентом Украины. И у Нацсовета этот факт не вызывает вопросов, а наоборот – освещается в новостях на сайте госрегулятора.
Также, по нашему мнению, эта ситуация может носить отчасти личный характер из-за предубеждения со стороны одного конкретного члена Национального совета. Группа «1+1 медиа» неоднократно в своих журналистских расследованиях указывала на то, что есть основания полагать, что жена государственного служащего Сергея Костинского руководит крупным рекламным агентством на территории оккупированного Крыма, оформленным согласно российскому законодательству, а сама супруга, по некоторым данным, еще в прошлом году числилась в госреестрах как гражданка РФ.
Группа «1+1 медиа» требует разъяснений, на каких основаниях государственный регулятор нарушил процедуру, применяет неодинаковые подходы к разным медиагруппам, и просит открытого и незаангажированного проведения конкурса на выдачу лицензии на вещание в Днепропетровской области.