В 1+1 media грядут структурные изменения

Возглавит новый отдел Светлана Павелецкая, которая до этого была PR-директором медиагруппы. Обновленная структура будет продвигать проекты и работать над созданием портфеля продукции 1+1 media.

Теперь уже бывший директор 1+1 media по стратегическому маркетингу Елена Мартынова уходит из компании.

«Мы благодарны Елене Мартыновой за 4 года, которые она работала в 1+1 media. Благодаря усилиям ее команды нам удалось построить и реализовать маркетинговую стратегию, удачно перезапустить бренд каналов «1+1» и «2+2», запустить мультимедийные проекты и получить многочисленные победы на международных премиях по маркетингу и дизайну», – комментирует генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко.

Ткаченко также отметил, что причиной ухода Мартыновой стало прекращение срока действия контракта с ней, и выразил готовность сотрудничать с Еленой как с независимым экспертом. Генеральный директор медиагруппы также прокомментировал необходимость объединения двух департаментов в единый.

«Мы работаем в сфере, которая быстро меняется и эволюционирует. Это вызывает необходимость адаптироваться под реалии рынка. Сейчас в мире существует тренд сочетания маркетинга и коммуникаций в единую функцию, которая отвечает за взаимодействие с потребителем», – рассказал Александр Ткаченко.

Напомним, Светлана Павелецкая работает в 1+1 media 7 лет, за это время ею было реализовано множество проектов на стыке PR и маркетинга.