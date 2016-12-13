Увеличился поток российских книг в Украину

За последние годы число экспортеров российских книг в нашу страну значительно увеличилось. О такой тенденции рассказал в эфире «Громадського Радіо» первый замглавы Госкомтелерадио Богдан Червак.

Именно экспортеры, которые являются связующим звеном между российскими издательствами и украинскими читателями, по его словам, несут ответственность за то, какие книги могут попасть на украинские прилавки.

"Сначала было четыре экспортера, которые занимались этим неблагодарным делом. Сейчас их 11. Очевидно, что они несут ответственность. Абсолютное большинство из них придерживается критериев. У нас нет оснований запрещать ту литературу, которую они хотят ввезти на территорию Украины. Они ответственно относятся к тому, чем занимаются. Но бывают случаи, когда должна вмешиваться экспертная комиссия", – отметил чиновник.