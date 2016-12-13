Увеличился поток российских книг в Украину

За последние годы число экспортеров российских книг в нашу страну значительно увеличилось. О такой тенденции рассказал в эфире «Громадського Радіо» первый замглавы Госкомтелерадио Богдан Червак.
Именно экспортеры, которые являются связующим звеном между российскими издательствами и украинскими читателями, по его словам, несут ответственность за то, какие книги могут попасть на украинские прилавки.
"Сначала было четыре экспортера, которые занимались этим неблагодарным делом. Сейчас их 11. Очевидно, что они несут ответственность. Абсолютное большинство из них придерживается критериев. У нас нет оснований запрещать ту литературу, которую они хотят ввезти на территорию Украины. Они ответственно относятся к тому, чем занимаются. Но бывают случаи, когда должна вмешиваться экспертная комиссия", – отметил чиновник.
Перед тем как принять решение относительно выдачи или невыдачи разрешения, экспертная комиссия при Госкомтелерадио, в которую входят общественные деятели, эксперты по издательскому делу и госслужащие, анализируют перечень необходимых документов. Если они предоставлены в полном объеме, то следующий шаг – рецензии издания. Если издание не соответствует критериям, эксперты принимают решение относительно выдачи разрешения путем голосования. И только на основании этого решения следует соответствующий приказ главы Госкомтелерадио.
"Мы предоставляем разрешения только на издательскую продукцию, которая поступает из Российской федерации. Этот закон касается сферы информационной безопасности. С этой целью он был принят Верховной Радой, чтобы прекратить бесконтрольный поток антиукраинской, сепаратистской литературы, которая, начиная с 2014 года, поступала на территорию Украины", – напомнил Богдан Червак.
Напомним, в октябре Госкомтелерадио отказал компании «Дресс Шоу» в выдаче разрешения на ввоз в нашу страну с территории России книги священника Русской Православной Церкви Всеволода Чаплина «Православие. Честный разговор». Экспертный совет обнаружил в ней наличие пропаганды имперских геополитических доктрин государства-агрессора, господствующей религиозной конфессии, которая должна служить идейным основанием возвращения Украины в сферу доминирования РФ.
Фото: Style.rbc.ru
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