«Утро» с «Интером» станет на 1,5 часа длиннее

С 13 октября программа «Утро с «Интером», которая выходит по будням на телеканале «Интер» увеличивает хронометраж на полтора часа. Теперь проект в обновленном формате будет выходить с 7:00 до 10:30.

Как сообщает пресс-служба канала, телезрители будут получать больше актуальной информации – из Киева, регионов Украины и зарубежья. "Увеличится количество интересных новостей о спорте, кино, звездах шоу-бизнеса и, конечно, будет еще больше человеческих историй, которые волнуют, трогают, впечатляют и вдохновляют", – отмечают на «Интере».

Также в студию проекта будут приходить известные люди, с которыми ведущие Анастасия Даугуле и Ирина Юсупова будут обсуждать важные и актуальные вопросы.

Фото: Пресс-служба «Интера»