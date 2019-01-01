Утреннюю программу на «UA:Первый» закрывают из-за интервью с Тимошенко

Невероятно, но факт: как заявила в прямом эфире ведущая популярной программы «Доброго ранку, країно!» на канале «UA:Перший» Татьяна Терехова, сегодня утром руководство Национального общественного телевидения сообщило сотрудникам программы о ее закрытии. Причина – эфир с Юлией Тимошенко.
«После эфира с Юлией Тимошенко руководство Национального общественного телевидения сообщило, что нас закрывают. То есть канал закрывает самую рейтинговую программу в эфире "UA:Перший" после интервью с оппозиционным политиком. Очевидно, что перед выборами власти не нужна объективная и независимая журналистика», – отметила Терехова в своем выступлении.
Причем это уже не первый случай, уверяет ведущая, когда на авторов программы оказывалось давление из-за их позиции, крайне неудобной властям.
«Нас критиковали за то, что мы освещаем провал реформ и показываем, как действительно живут люди. Нам угрожали закрытием после эфиров оппозиционных политиков. Мы долгое время успешно сопротивлялись наступлению на программу. Сейчас мы понимаем, что один на один с властью выстоять не сможет ни один творческий коллектив», – признается Татьяна Терехова.
Напомним, что судьбоносный для сотрудников программы «Доброго ранку, країно!» эфир с Юлией Тимошенко состоялся еще 5 июля. Кроме прочего, Тимошенко обвинила Петра Порошенко в переговорах с «ЛНР-ДНР» с целью эскалации войны на востоке Украины и, ни много ни мало, в срыве выборов президента в 2019 году.
Фото – www.facebook.com/pg/dobrogo.ranku.krayino/videos/