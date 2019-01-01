Утреннюю программу на «UA:Первый» закрывают из-за интервью с Тимошенко

«После эфира с Юлией Тимошенко руководство Национального общественного телевидения сообщило, что нас закрывают. То есть канал закрывает самую рейтинговую программу в эфире "UA:Перший" после интервью с оппозиционным политиком. Очевидно, что перед выборами власти не нужна объективная и независимая журналистика», – отметила Терехова в своем выступлении.

Причем это уже не первый случай, уверяет ведущая, когда на авторов программы оказывалось давление из-за их позиции, крайне неудобной властям.

«Нас критиковали за то, что мы освещаем провал реформ и показываем, как действительно живут люди. Нам угрожали закрытием после эфиров оппозиционных политиков. Мы долгое время успешно сопротивлялись наступлению на программу. Сейчас мы понимаем, что один на один с властью выстоять не сможет ни один творческий коллектив», – признается Татьяна Терехова.

Напомним, что судьбоносный для сотрудников программы «Доброго ранку, країно!» эфир с Юлией Тимошенко состоялся еще 5 июля. Кроме прочего, Тимошенко обвинила Петра Порошенко в переговорах с «ЛНР-ДНР» с целью эскалации войны на востоке Украины и, ни много ни мало, в срыве выборов президента в 2019 году.