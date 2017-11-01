«УП.Життя» запустило рубрику с министром культуры

На сайте же самого издания уточняется, что рубрика будет обновляться раз в месяц: "«УП.Життя» начинает новую рубрику, в которой министр культуры Евген Нищук раз в месяц будет советовать книги, спектакли, музыку и кино и объяснять, почему именно их он выбрал".

В первом обзоре министра речь шла, в частности, о книге Сергея Жадана «Інтернат», фильмах «Сторожевая застава» и «Межа» и др.

Фото: Facebook-страница Минкультуры