ТЕЛЕКРИТИКА

«УП.Життя» запустило рубрику с министром культуры

Бизнес

Интернет-издание «УП.Життя» (проект «Украинской правды») запустила новую рубрику. В ней министр культуры Евген Нищук будет рассказывать о книгах, спектаклях, музыке и фильмах, которые его больше всего поразили. Об этом сообщается на Facebook-странице Минкультуры.

На сайте же самого издания уточняется, что рубрика будет обновляться раз в месяц: "«УП.Життя» начинает новую рубрику, в которой министр культуры Евген Нищук раз в месяц будет советовать книги, спектакли, музыку и кино и объяснять, почему именно их он выбрал".

В первом обзоре министра речь шла, в частности, о книге Сергея Жадана «Інтернат», фильмах «Сторожевая застава» и «Межа» и др.

Фото: Facebook-страница Минкультуры

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