УП, LIGA.net и «Укринформ» - лидеры по соблюдению журналистских стандартов: ИМИ

Рейтинг украинских общенациональных сайтов по уровню соблюдения профессиональных журналистских стандартов по итогам февраля возглавили «Украинская правда», LIGA.net и «Укринформ». В них 76% материалов написаны без нарушений, сообщает ИМИ по результатам своего исследования.

Десять интернет-изданий (УП, LIGA.net, УНИАН, «Укринформ», «Корреспондент.net», 112.ua, LB.ua, «Страна.UA», «Обозреватель» и «Цензор.нет») и шесть печатных («Вести», «Сегодня», «КП в Украине», «Факты», «Зеркало недели» и «Новое время») были исследованы на наличие в их материалах трех ключевых журналистских стандартов - соблюдения баланса, достоверности и отделение фактов от комментариев.

Самые низкие результаты среди интернет-СМИ показали три издания: «Корреспондент.net» (28% материалов написаны без нарушений журналистских стандартов), «Обозреватель» (32%) и «Страна.UA» (36%).

Среди печатных СМИ наилучшие показатели у газеты «Зеркало недели», в которой 57% материалов написаны без нарушений, самые низкие - газеты «Вести» (28% материалов не содержали нарушений), а также газеты «Сегодня» и «КП в Украине» (по 29%).