УП, LIGA.net и «Укринформ» - лидеры по соблюдению журналистских стандартов: ИМИ

Рейтинг украинских общенациональных сайтов по уровню соблюдения профессиональных журналистских стандартов по итогам февраля возглавили «Украинская правда», LIGA.net и «Укринформ». В них 76% материалов написаны без нарушений, сообщает ИМИ по результатам своего исследования.
Десять интернет-изданий (УП, LIGA.net, УНИАН, «Укринформ», «Корреспондент.net», 112.ua, LB.ua, «Страна.UA», «Обозреватель» и «Цензор.нет») и шесть печатных («Вести», «Сегодня», «КП в Украине», «Факты», «Зеркало недели» и «Новое время») были исследованы на наличие в их материалах трех ключевых журналистских стандартов - соблюдения баланса, достоверности и отделение фактов от комментариев.
Самые низкие результаты среди интернет-СМИ показали три издания: «Корреспондент.net» (28% материалов написаны без нарушений журналистских стандартов), «Обозреватель» (32%) и «Страна.UA» (36%).
Среди печатных СМИ наилучшие показатели у газеты «Зеркало недели», в которой 57% материалов написаны без нарушений, самые низкие - газеты «Вести» (28% материалов не содержали нарушений), а также газеты «Сегодня» и «КП в Украине» (по 29%).
Как отмечает ИМИ, в среднем чаще всего как в печатных, так и в интернет-СМИ нарушался стандарт баланса: в 26% новостей в интернет-СМИ и в 34% в печатных были проблемы с соблюдением этого стандарта. Больше всего нарушений этого стандарта зафиксировано на сайте «Страна.UA», где 44% новостей являются несбалансированными, и в газете «Вести» (48% является несбалансированными). Лучше всего придерживались баланса LIGA.net (8% нарушений), и «Зеркало недели» (24%).
Стандарт достоверности был нарушен в среднем в 17% материалов в интернет-СМИ и 30% в печатных. Хуже всего этого стандарта среди интернет-СМИ придерживались «Корреспондент.net» (44% новостей с нарушениями) и газеты «Вести» и «КП в Украине» (по 43%). Лучше всего - «Цензор.нет» (ни одного нарушения) и «Зеркало недели» (5%).
Стандарт отделения фактов от комментариев в среднем в интернет-СМИ нарушался в 11% материалов, в печатных - у 26%. Больше всего нарушений у «Обозревателя» (36%) и газеты «Сегодня» (48%), меньше всего - в УП, LIGA.net и журнале «Новое время» (во всех новостях, подлежащих мониторингу, соблюден этот стандарт).
Главное фото: «Телекритика»