УП добавила в ленту новостей посты из соцсетей и фото

Интернет-издание «Украинская правда» запустило новый формат ленты новостей. Об этом в своем Facebook сообщила главный редактор УП Севгиль Мусаева.

"Сегодня (2 ноября. – ТК) запустили новый формат новостной ленты. Да, в ней теперь будут и посты с Facebook и Twitter и фото. Сделано это в том числе и для того, чтобы вы видели источники информации", – написала она.