УП добавила в ленту новостей посты из соцсетей и фото

Интернет-издание «Украинская правда» запустило новый формат ленты новостей. Об этом в своем Facebook сообщила главный редактор УП Севгиль Мусаева.
"Сегодня (2 ноября. – ТК) запустили новый формат новостной ленты. Да, в ней теперь будут и посты с Facebook и Twitter и фото. Сделано это в том числе и для того, чтобы вы видели источники информации", – написала она.
Мнения читателей издания в комментариях под постом, как это бывает обычно, разделились: одни назвали новую ленту оригинальной и удобной, другие, наоборот, – неудобной, поскольку приходится долго скроллить.
Фото: ТК
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