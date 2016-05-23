УНИАН снова обновил сайт

Информационное агентство УНИАН представило новую версию сайта unian.ua, сообщает пресс-служба 1+1 media.

По словам генерального директора Артема Ковалева, с момента перезапуска проекта в 2016 году редакция и команда 1+1 Digital проводила тщательный мониторинг поведения читателей на страницах интернет-ресурса и анализ отзывов пользователей об опыте взаимодействия с сайтом. "В итоге, для начала мы доработали дизайн: убрали элементы, которые оказались невостребованными и добавили новые блоки, с новым интересным контентом. Частично изменили структуру сайта, подачу и внешний вид информационных блоков на стартовой странице; подобрали новые удобные шрифты, сделали больший упор, чем ранее, на фото- и видеоматериала", – рассказывает он.

Как уточняет шеф-редактор УНИАН Михаил Ганницкий, на обновленном сайте агентства также улучшен поиск новостей. "Также мы надеемся, что наши читатели оценят новую подачу новостей, интервью, мнений и аналитических публикаций на сайте. Работая над концепцией их внешнего вида, мы постарались выйти за рамки привычных в уанете шаблонов", – добавляет он.

Помимо нового внешнего вида сайта, разработчики сделали его удобным для пользователей планшетов, предусмотрев адаптивный дизайн УНИАН в наиболее популярных разрешениях экранов Tablet PC.

Изменений претерпела и мобильная версия сайта: теперь страницы весят меньше, поэтому пользователи могут читать свежие новости, аналитические статьи и авторские мнения на УНИАН, не беспокоясь об объеме использованного трафика; а контент загружается примерно в четыре раза быстрее.

Напомним, в мае 2016 года информагентство УНИАН осуществило кардинальный редизайн сайта, а также запустило погодный сервис.

Фото: ТК