Умное зеркало Amazon оденет вас в виртуальную одежду и перенесет в любое место

Компания Amazon запатентовала технологию зеркала с дополненной реальностью, которое позволит устраивать виртуальную примерку вещей. Об этом пишет издание The Verge.

Новое устройство подойдет всем любителям онлайн-шопинга. В скором времени не придется переживать, подойдет ли вам та или иная вещь, ведь любую одежду из интернет-магазина можно будет примерять из дому.

Устройство планируется оснастить системой из нескольких камер, дисплеев и проекторов, которые вместе позволят в режиме реального времени накладывать на отражение человека виртуальные модели одежды. Более того, благодаря запатентованным технологиям зеркало-дисплей от Amazon способно изменять задний фон изображения. Таким образом пользователь сможет узнать, как виртуальная одежда будет смотреться в конкретной локации: на пляже, в ресторане, в клубе или в других местах.