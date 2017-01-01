ТЕЛЕКРИТИКА

Умное зеркало Amazon оденет вас в виртуальную одежду и перенесет в любое место

Бизнес

Компания Amazon запатентовала технологию зеркала с дополненной реальностью, которое позволит устраивать виртуальную примерку вещей. Об этом пишет издание The Verge.

Новое устройство подойдет всем любителям онлайн-шопинга. В скором времени не придется переживать, подойдет ли вам та или иная вещь, ведь любую одежду из интернет-магазина можно будет примерять из дому.

Устройство планируется оснастить системой из нескольких камер, дисплеев и проекторов, которые вместе позволят в режиме реального времени накладывать на отражение человека виртуальные модели одежды. Более того, благодаря запатентованным технологиям зеркало-дисплей от Amazon способно изменять задний фон изображения. Таким образом пользователь сможет узнать, как виртуальная одежда будет смотреться в конкретной локации: на пляже, в ресторане, в клубе или в других местах.

United States Patent and Trademark Office

Пока неизвестно, когда запустят производство таких зеркал. Однако на фоне анонса выхода умной камеры Amazon Echo Look, которая советует пользователям, что лучше надеть, новость выглядит вполне осуществимой.

Идея, как можно догадаться, не нова, ведь в разное время уже были представлены попытки сделать нечто похожее. Так, в 2012 году похожую технологию представил в своем магазине бренд Uniqlo. Технология Magic Mirror от ведущей мировой полиграфической компании Dai Nippon Printing (DNP) меняла в отражении цвет выбранной вещи.

Фото: AP Photo

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