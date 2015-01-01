UMH судится с медиахолдингом Ахметова из-за Vogue

Медиахолдинг Сергея Курченко UMH хочет через суд отобрать у «Медиа группы Украина» Рината Ахметова право выпускать украинскую версию журнала Vogue, лицензию которого последняя выкупила у издательства Condé Nast в 2015 году. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на Госреестр судебных решений.

"Дело в том, что UMH не может у нас ничего отобрать. Если у них есть какие-то претензии, пусть адресуют их лицензиату", - сказал в интервью изданию директор «Медиа группы Украина» Евгений Лященко.

Также он рассказал, что желание работать с глянцем пришлана фоне запуска ЦУМа, зданием которого владеет СКМ Ахметова. "Мы посчитали, что такой партнер нам будет интересен. А поинтересовавшись, что происходит с лицензией Vogue, узнали, что договор с UMH расторгается по инициативе владельца бренда", - пояснил топ-менеджер.

По его словам, журнал пока не окупается, однако "уже близок к этому". Так, одна из задач проекта Vogue состоит в создании контента под определенного рекламодателя, но так, чтобы он был интересен читателям. "И проекты с продакт-плейсментом у Vogue, действительно, успешны.Сайт vogue.ua мы полностью перезапустили, и он показывает очень хорошую динамику. Кроме того, нам удается теперь реализовывать большие мультимедийные проекты", - добавил Лященко.

Напомним, с 2012 года журнал Vogue в Украине выпускался медиахолдингом UMH. А осенью 2015 года права на его издание купила «Медиа группа Украина».

Фото: Максим Лисовой