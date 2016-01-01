Ульяна Фещук vs Ольга Семченко – о том, что происходит с лицензией «Радио Вести»

В конце декабря медиахолдинг «Вести Украина» сообщил, что Нацсовет по телевидению и радиовещанию не продлил лицензии «Радио Вести» в Киеве и Харькове. Их срок истекает в феврале. По мнению холдинга, такие действия регулятора свидетельствуют о его предвзятом отношении к радиостанции. В связи со сложившейся ситуацией «Вести» заявили, что около 100 сотрудников «Радио Вести» могут потерять работу.
В программе «Тема дня» на «Радио Вести» заместитель главы Нацсовета Ульяна Фещук и глава медиахолдинга «Вести Украина» Ольга Семченко изложили свое видение происходящего.
Мы публикуем наиболее интересные их высказывания.
Ульяна Фещук
«Радио Вести» подало заявку в соответствии с законом, и она должна быть рассмотрена Нацсоветом. Лицензия заканчивается аж в феврале. Срок рассмотрения заявки уже настал. Действительно, мы должны рассмотреть заявление за 60 дней до окончания лицензии, но закон содержит и другую норму: если Нацсовет не рассматривает или не рассмотрел по каким-то причинам заявление лицензиата, лицензия действует до принятия решения Нацсоветом. Никаких рисков нет.
В некоторых случаях мы можем не продлить лицензию, они предусмотрены соответствующей статьей закона. Один из пунктов говорит о том, что при наличии нескольких предупреждений, не снятых Нацсоветом, также – если непрозрачная структура, и еще два технических основания, которых точно у компании нет.
Ольга Семченко
Мы своевременно, за 60 дней, подали все заявления на продление лицензий. Никто ничего не рассматривает по сегодняшний день. Это делается для того, чтобы нам в феврале день в день по окончании лицензии выдать негативное решение по продлению, чтобы мы, по сути, не имели возможности обжаловать его в суде. Для чего закон дает 60 дней на рассмотрение? Чтобы была возможность, если мы не согласны с решением, его оспорить.
Следующий шаг на этой дороге – не продлить нам лицензию.
Ни одного «лакомого кусочка» мы никому не отдадим. Я бы сказала это метод предосторожности, чтобы мы, чего они (Нацсовет. – Ред.), наверное, опасаются, не сказали и не сделали что-то такое, что стало бы медиатрендом. Они хотят лояльную структуру, а мы стараемся придерживаться стандартов и говорить то, что есть на самом деле. Они хотят, чтобы этого СМИ просто не было.
«Радио Вести» на сегодня не контролируется никаким образом из каких-то властных кабинетов.
«Я говорю про двойные стандарты по отношению к медиа на сегодняшний день»
Я говорю про двойные стандарты по отношению к медиа на сегодняшний день. Ульяна Фещук сказала, что есть варианты, почему не продлевают лицензии. Первое – это то, в чем упрекают «Радио Вести», – непрозрачная собственность. Мы подали заранее все документы, все прозрачно, ни у кого не было замечаний в законодательном плане, они все приняли.
Второе – это предупреждения. «Радио Вести» просто под микроскопом каждый раз рассматривается, каждый эфир. Последнее предупреждение было про соблюдение квоты украинского языка в нашем эфире. <...> До этого были другие вопросы – что не того в эфир пригласили, не то слово сказали, кого-то обидели и так далее.
Благодаря Нацсовету мы накопили достаточно предупреждений, чтобы они нам сказали: "До свидания". Это в принципе 99% того, что они нам предъявят 15 февраля. Я лично приду на заседание и перед всеми извинюсь, если будет по-другому.
Полную версию интервью можно прочитать на сайте радиостанции.
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