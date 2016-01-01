Ульяна Фещук vs Ольга Семченко – о том, что происходит с лицензией «Радио Вести»

Мы своевременно, за 60 дней, подали все заявления на продление лицензий. Никто ничего не рассматривает по сегодняшний день. Это делается для того, чтобы нам в феврале день в день по окончании лицензии выдать негативное решение по продлению, чтобы мы, по сути, не имели возможности обжаловать его в суде. Для чего закон дает 60 дней на рассмотрение? Чтобы была возможность, если мы не согласны с решением, его оспорить.

Следующий шаг на этой дороге – не продлить нам лицензию.

Ни одного «лакомого кусочка» мы никому не отдадим. Я бы сказала это метод предосторожности, чтобы мы, чего они (Нацсовет. – Ред.), наверное, опасаются, не сказали и не сделали что-то такое, что стало бы медиатрендом. Они хотят лояльную структуру, а мы стараемся придерживаться стандартов и говорить то, что есть на самом деле. Они хотят, чтобы этого СМИ просто не было.

«Радио Вести» на сегодня не контролируется никаким образом из каких-то властных кабинетов.