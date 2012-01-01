ТЕЛЕКРИТИКА

«Укртелеком» начнет блокировать российские соцсети в течение нескольких дней

Бизнес

Крупнейший украинский оператор фиксированной связи «Укртелеком» приступил к выполнению указа президента Петра Порошенко, предусматривающего закрытие доступа к российским Mail.ru, «Яндексу», социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники» и т.д. Об этом в своем Facebook сообщил директор по корпоративным коммуникациям Михаил Шуранов.

"Процесс довольно сложный и требует определенного времени, учитывая значительное количество ресурсов. Работы уже начаты. Они будут проводиться поэтапно и по предварительной оценке специалистов продолжаться от нескольких дней до недели", — пишет он.

Напомним, сегодня президент ввел в действиерешение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.

Фото: Wkimedia.org / Juda Engelmayer

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