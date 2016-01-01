«Укринформ» запустил версию сайта на французском языке; в планах - еще три языка

Информационное агентство «Укринформ» запустило франкоязычную версию сайта, говорится в официальном сообщении агентства.

По словам генерального директора «Укринформа» Александра Харченко, такое решение обусловлено популярностью французского языка в мире и тем, что этот язык является одним из двух языков на планете, который выучило больше людей, чем существует тех, для кого он является родным.

Харченко также подчеркнул, что стратегической целью агентства является донесение правды о происходящем в Украине до мировой аудитории, в том числе - франкоязычного населения. "Наша сила как раз в том, что мы несем правду, а не пропаганду", - отметил он. Новая франкоязычная версия сайта, кроме политической направленности, будет рассказывать читателям также об украинской культуре и истории.

В следующем году планируется открыть еще три языковые версии сайта. "Мы не ограничимся французской версией. В следующем году «Укринформ» запустит три новые языковые версии, пока что будем держать интригу, что это будут за версии", - сказал он.