Украинцы запустили сервис для просмотра Netflix на украинском и русском

Сегодня в Украине начал работать новый онлайн-сервис - DubFellows, который призван упростить просмотр видеоконтента для людей, не владеющих английским языком, сообщает Vertigo.

Сервис позволяет использовать украиноязычные или русскоязычные озвучки для популярных фильмов и сериалов, размещенных на крупных стриминговых площадках. То есть он локализует контент, позволяя скомбинировать преимущества легальных площадок и удобных для пользователя звуковых дорожек, которые чаще всего распространяются пиратским способом.

Пока что воспользоваться DubFellows могут лишь подписчики Netflix. Однако в будущем его разработчики планируют добавить поддержку Amazon Instant Video, HBO Now, Apple TV, YouTube и Google Play Movies&TV.

Чтобы запустить локальную озвучку для сериалов из медиатеки Netflix, необходимо установить плагин для браузера Chrome, зарегистрироваться и выбрать позицию из медиатеки DubFellows. На данный момент доступна озвучка 15 шоу, а также настройка фильтров: можно выбрать студию озвучки и язык - русский или украинский.После выбора сериала и эпизода система автоматически вернет пользователя на Netflix. Однако плеер будет дополнен элементами управления озвучкой.

Кроме того, разработчики обещают в скором времени выпустить плагины для Safari и Firefox, а также интегрировать API напрямую с Netflix для вывода площадки на Smart TV.

Первые 14 дней пользования сервисом бесплатны, далее этот период можно продлить при помощи инвайтов — за каждого приведенного друга можно получить по 10 дней свободного использования. Затем стоимость подписки составит $1 в месяц. Отметим, к этой сумме стоит прибавить расценки на Netflix для Украины - тарифы по 8, 10 и 12 евро.

Также в планах создателей сервиса наладить активное сотрудничество с популярными YouTube-блогерами и коммерческими площадками, выступив посредником между создателями звуковых дорожек и студиями-производителями контента.

Напомним, официально Netflix вышел на украинский рынок в январе 2016. А в конце ноября стало известно, что онлайн-кинотеатр занялся локализацией своего контента для Украины. На первом этапе для этой библиотеки создаются субтитры на русском языке, а также рассматривается вариант украинских субтитров. О полном дубляже фильмов и сериалов пока речь не идет.

Фото: flickr.com / Esther Vargas