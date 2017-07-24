Украинцы запустили первый сток исключительно украинских фото

В украинском сегменте интернета появился первый фотосток сугубо украинских фотографий под названием «Українська мить». Авторами проекта являются Юрий Баланюк, Даниил Цьвок, Юлия Мартин, сообщает AIN.UA.

"Мы сформировали консолидированную платформу, где есть стоковая, художественная и архивная фотография, но украинская! Уникальность заключается в том, что у нас есть привязка ко времени и описанию фотографии: когда она была сделана и при каких обстоятельствах", – говорят они.

Проект пока что является некоммерческим. Его цель – продвигать идеи национальной идентичности украинского народа, а также помочь украинским фотографам заявить о себе.

Площадка запущена в бета-версии, весь имеющийся контент – около 2 тыс. изображений – доступен для скачивания бесплатно, но только после регистрации в сети и в некоммерческих целях. Также фотографы могут самостоятельно загружать свои фотографии на площадку.

В будущем же разработчики планируют предоставить фотографам возможность зарабатывать, а бизнесу – покупать и использовать украинский контент. При этом большую часть прибыли они обещают перечислять авторам контента. "Мы хотим сделать самую большую базу украинского визуального контента, поэтому хотим стимулировать ее наполнение максимально возможным размером вознаграждения для пользователей, которые будут заливать контент", – объясняют авторы проекта.

Монетизировать платформу станут только в том случае, если она привлечет как минимум миллион пользователей. К этому вопросу более основательно разработчики собираются вернуться осенью. Предварительно они рассматривают модель по подписке за пользование визуальным контентом сайта (месячная подписка, покупка пакетов скачиваний и т.п.), а для эксклюзивного контента – аукционную модель.

Пока же «Українська мить» существует за счет основателей: в проект уже вложили 250 тыс. грн.

Фото: Facebook Юрия Баланюка