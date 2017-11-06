Украинцы запустили бесплатный сервис улучшения фото при помощи искусственного интеллекта

Украинцы Александр Савсуненко и Владислав Пранскевичус запустили бесплатный онлайн-сервис улучшения фотографий Let’s Enhance. С помощью нейронных сетей он позволяет увеличить разрешение изображений в четыре раза, минимизируя потери в качестве, сообщает AIN.UA.

В основе работы сервиса лежат три нейронных сети: первая убирает артефакты JPEG-компрессии, а две другие – boring и magic – позволяют увеличить разрешение в четыре раза (boring восстанавливает четкость линий и структур, а magic дорисовывает детали, изначально отсутствующие на изображении).