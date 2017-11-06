Украинцы запустили бесплатный сервис улучшения фото при помощи искусственного интеллекта

Украинцы Александр Савсуненко и Владислав Пранскевичус запустили бесплатный онлайн-сервис улучшения фотографий Let’s Enhance. С помощью нейронных сетей он позволяет увеличить разрешение изображений в четыре раза, минимизируя потери в качестве, сообщает AIN.UA.
В основе работы сервиса лежат три нейронных сети: первая убирает артефакты JPEG-компрессии, а две другие – boring и magic – позволяют увеличить разрешение в четыре раза (boring восстанавливает четкость линий и структур, а magic дорисовывает детали, изначально отсутствующие на изображении).
Интерфейс веб-приложения достаточно прост: пользователю сразу предлагается загрузить изображения и зарегистрироваться. После чего в аккаунте показываются фото в работе и оценочное время готовности. Затем можно загрузить результаты работы каждой из трех нейросетей.
Пока что Let’s Enhance, который ориентируется в первую очередь на дизайнеров, фотографов и frontend-разработчиков, работает с файлами, размер которых не превышает 5 Мп, что, как правило, превышает размер фотографии, сделанной на современный смартфон. Впрочем, по словам разработчиков, это ограничение в будущем планируют снять для платных пользователей. С ценами она пока не определились.
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