Украинцы за рубежом смогут смотреть «1+1» на планшетах и смартфонах

«1+1 International» – это международная версия телеканала «1+1», которая раньше была доступна только в рамках кабельного и спутникового вещания. Теперь же для просмотра этого канала достаточно будет загрузить приложение на планшет или смартфон. До 1 ноября приложение будет бесплатным, а потом появится платная подписка. Но совсем недорогая – $1,99 за месяц, $2,99 за три месяца или $9,99 за год.

«Украинцы часто жалуются на отсутствие отечественных телеканалов за рубежом, особенно в гостиницах. Кроме того, мы видим спрос на наш контент среди представителей диаспоры. И речь не только о фильмах и сериалах, люди хотят получать новости от украинских медиа. Наше приложение сможет обеспечить зрителя украинским контентом в любой точке мира, где есть интернет», – сообщает директор диджитал-направления «1+1 медиа» Анна Ткаченко.

Скачать «1+1 International» можно в онлайн-магазинах App Store и Google Play.