Украинцы все еще активно пользуются «ВКонтакте»: Gemius

Лидерами по посещаемости среди украинцев являются сайты Google (91%), YouTube (72%) и Facebook (56%).

Напомним, 15 мая президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.