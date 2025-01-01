ТЕЛЕКРИТИКА

Украинцы в июне еще активно пользовались «ВКонтакте»: Gemius

Бизнес

Российская соцсеть «ВКонтакте» в июне заняла пятое место по посещаемости в украинском сегменте интернета. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования украинской онлайн-аудитории gemiusAudience, проведенного компанией Gemius.

Так, охват «ВКонтакте» составил 36%. При этом охват сайта ПриватБанка, который занимает в рейтинге четвертое место, также составляет 36%.

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Лидерами по посещаемости среди украинцев являются сайты Google (91%), YouTube (72%) и Facebook (56%).

Напомним, 15 мая президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.

Фото: Flickr.com / Фото Москвы Moscow-Live.ru

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