ТЕЛЕКРИТИКА

Украинцы стали чаще слушать радио Relax и NRJ: «Радиокомитет»

Бизнес

В третьем квартале (июль-сентябрь) в 2017 года лидерами по радиослушанию среди украинцев продолжают оставаться «Хит FM», радио «Пятница» и «Шансон». Как сообщает пресс-служба межотраслевого индустриального объединения «Радиокомитет», об этом свидетельствуют показатели третьей волны исследования за текущий год компании Kantar TNS в Украине.

Опрос проводился с 3 июля по 1 октября. Участие в нем приняли украинцы из городов с населением 50 тыс+, в возрасте от 12 до 65 лет. Выборка составила 10 032 респондента.

Согласно исследованию, в топ-5 рейтинга радиостанции Kiss FM и «Ретро FM» поменялись местами по сравнению с предыдущей волной. А в первую десятку вошло NRJ, заняв 9-е место.

_

_

Кроме того, наблюдается рост радио Relax, в частности, в вечернее время."Очевидно, что формат, который себя достаточно успешно зарекомендовал в Киеве, вызывает незаурядное любопытство у сетевого слушателя (с лета радио Relax начало вещание в сети. – ТК)", – отмечает маркетинг-директор холдинга «Тавр медиа» Оксана Шавель.

Согласно показателям средненедельного охвата «Хит FM» занимает первую позицию, а «Люкс ФМ» – вторую, а на третьем месте – «Ретро FM», сместив на одну позицию вниз «Русское радио Украина» и «Авторадио».

_

_

Напомним, в октябре Нацсовет по телевидению и радиовещанию принял решение обратиться в суд с требованием аннулировать лицензии радиостанций, входящих в холдинг UMH (Lounge FM, «Авто-радио», NRJ, «Голос Столицы», «Ретро ФМ», «Джем ФМ», «Пятница»).

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

Реалити Оксаны Марченко стартует на «Интере» в декабре

Бизнес

«Радио Вести» объявило о запуске нового шоу

Популярное на Телекритике



Общество

Суд оштрафовал журналистов по делу о прорыве границы сторонниками Саакашвили

Культура

Мы продолжаем КВН: для кого, для чего

Дуся

Лесь Подервянский послал главу МВД Украины

Дуся

Вечернее шоу «ЧереЩур»: исповедь в жанре нуар