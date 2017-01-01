Украинцы стали чаще слушать радио Relax и NRJ: «Радиокомитет»

В третьем квартале (июль-сентябрь) в 2017 года лидерами по радиослушанию среди украинцев продолжают оставаться «Хит FM», радио «Пятница» и «Шансон». Как сообщает пресс-служба межотраслевого индустриального объединения «Радиокомитет», об этом свидетельствуют показатели третьей волны исследования за текущий год компании Kantar TNS в Украине.
Опрос проводился с 3 июля по 1 октября. Участие в нем приняли украинцы из городов с населением 50 тыс+, в возрасте от 12 до 65 лет. Выборка составила 10 032 респондента.
Согласно исследованию, в топ-5 рейтинга радиостанции Kiss FM и «Ретро FM» поменялись местами по сравнению с предыдущей волной. А в первую десятку вошло NRJ, заняв 9-е место.
Кроме того, наблюдается рост радио Relax, в частности, в вечернее время."Очевидно, что формат, который себя достаточно успешно зарекомендовал в Киеве, вызывает незаурядное любопытство у сетевого слушателя (с лета радио Relax начало вещание в сети. – ТК)", – отмечает маркетинг-директор холдинга «Тавр медиа» Оксана Шавель.
Согласно показателям средненедельного охвата «Хит FM» занимает первую позицию, а «Люкс ФМ» – вторую, а на третьем месте – «Ретро FM», сместив на одну позицию вниз «Русское радио Украина» и «Авторадио».
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