Украинцы стали больше читать ежедневные газеты: Kantar TNS

Как отмечают в компании, основой, на которой ежедневные газеты строят долгосрочные отношения с читателями, являются стабилизация ситуации в стране, способствующая, в свою очередь, стабилизации платежеспособного спроса на печатные издания, переоценка преимуществ традиционных медиа, а также имидж компетентного и достоверного источника.

"Динамика показателей ежедневной прессы за последний год, по данным исследования MMI, наглядно демонстрирует, что этот сегмент находится на этапе уверенной стабилизации. Несмотря на незначительные колебания от волны к волне, ежедневные издания (газеты «Сегодня», «Факты», «Вести», «Экспресс», «КП в Украине») суммарно охватывают (читают) 12-14% населения Украины", – говорит руководитель отдела медиа- и диджитал-исследований Kantar TNS в Украине Марина Костромина.

Согласно данным исследований MMI 2017/1+2 и PMI 2016+2017 компании, удерживать лидерство на украинском рынке прессы продолжает газета «Сегодня». Так,за первое полугодие 2017 года один номер газеты читает 588 тыс. украинцев.

На втором месте – «Факты и комментарии», на третьем – «Вести», четвертом – «Экспресс», пятом – «КП в Украине».