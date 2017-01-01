ТЕЛЕКРИТИКА

Украинцы стали больше читать ежедневные газеты: Kantar TNS

Бизнес

На протяжении последнего года доля читателей ежедневных газет в Украине растет. Об этом свидетельствует результаты исследования MMI (изучает потребительские предпочтения в целом по стране), проведенного компанией Kantar TNS.

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Как отмечают в компании, основой, на которой ежедневные газеты строят долгосрочные отношения с читателями, являются стабилизация ситуации в стране, способствующая, в свою очередь, стабилизации платежеспособного спроса на печатные издания, переоценка преимуществ традиционных медиа, а также имидж компетентного и достоверного источника.

"Динамика показателей ежедневной прессы за последний год, по данным исследования MMI, наглядно демонстрирует, что этот сегмент находится на этапе уверенной стабилизации. Несмотря на незначительные колебания от волны к волне, ежедневные издания (газеты «Сегодня», «Факты», «Вести», «Экспресс», «КП в Украине») суммарно охватывают (читают) 12-14% населения Украины", – говорит руководитель отдела медиа- и диджитал-исследований Kantar TNS в Украине Марина Костромина.

Согласно данным исследований MMI 2017/1+2 и PMI 2016+2017 компании, удерживать лидерство на украинском рынке прессы продолжает газета «Сегодня». Так,за первое полугодие 2017 года один номер газеты читает 588 тыс. украинцев.

На втором месте – «Факты и комментарии», на третьем – «Вести», четвертом – «Экспресс», пятом – «КП в Украине».

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Вместе же топ-5 общественно-политических изданий ежедневно читает более 1,8 млн человек.

"Последние исследования показывают, что заменить печать телевидением или интернетом не получается. ТВ и сайты годятся для беглого ознакомления, и только пресса дает действительно высокое вовлечение читателя, позволяет ему по-настоящему разобраться в интересующем вопросе, почерпнуть компетентную проверенную информацию", – считает главный редактор «Сегодня» Ольга Гук.

Напомним, по даннымГНУ «Книжная палата Украины имени Ивана Федорова», в нашей стране выходит 3221 издание общим тиражом около 911,424 млрд экземпляров.

Заглавное фото: Максим Лисовой

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