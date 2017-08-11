Украинцы создали «умный» фоторедактор

В сети появился фоторедактор Photolemur, работающий на базе искусственного интеллекта. Изданию AIN.UA удалось выяснить, что за ним стоят украинские разработчики.

Основали стартап Дмитрий Сытник и Александр Цепко, а в роли CMO выступает Назар Беген, который ранее занимал аналогичную должность в другом украинском стартапе Cliccky (специализируется на продвижении мобильных приложений, привлечении аудитории и ее последующей монетизации).

Программа фоторедактора сама совершенствует снимки, делает цвета ярче, детали четче, выравнивает баланс цвета и насыщенности. Обработка занимает несколько секунд. Это все то, что вручную проделывается в Photoshop или Instagram.