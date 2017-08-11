Украинцы создали «умный» фоторедактор

В сети появился фоторедактор Photolemur, работающий на базе искусственного интеллекта. Изданию AIN.UA удалось выяснить, что за ним стоят украинские разработчики.
Основали стартап Дмитрий Сытник и Александр Цепко, а в роли CMO выступает Назар Беген, который ранее занимал аналогичную должность в другом украинском стартапе Cliccky (специализируется на продвижении мобильных приложений, привлечении аудитории и ее последующей монетизации).
Программа фоторедактора сама совершенствует снимки, делает цвета ярче, детали четче, выравнивает баланс цвета и насыщенности. Обработка занимает несколько секунд. Это все то, что вручную проделывается в Photoshop или Instagram.
Искусственный интеллект анализирует каждое фото по объектам (небо, зелень, горизонт, лица), а также по гистограмме и разным данным снимка (баланс белого, экспозиция, шум, цвет и т.д.), после чего к разным его частям применяются различные наборы алгоритмов улучшения с разной силой.
"У нас есть отдельная база бета-тестеров и профессиональных фотографов, а также исследовательский отдел, который работает над постоянным улучшением алгоритмов. Все новые фотографии и кейсы добавляются в базу. На их основе алгоритмы улучшаются. Особое внимание уделяется тому, чтобы не испортить фото", – рассказывают разработчики.
Уже обработанные фото иногда бывают неидеальными. Например, на них могут проявиться нежелательные эффекты, если во время съемки было много света. Однако это практически неизбежно при непрофессиональной обработке снимков, сделанных на камеру среднестатистического смартфона, отмечают они.
Основные функции редактора платные и стоят $30 с активацией продукта на одном устройстве или $50 на пяти. Но есть и бесплатная версия с ограниченным набором функций, которая также довольно неплохо справляется с обработкой фотографий, но на полученном результате размещает логотип стартапа.
Фото: Twitter / Photolemur