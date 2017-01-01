Украинцы смогут смотреть два новых иностранных телеканала

Нацсовет по телевидению и радиовещанию пополнил Перечень иностранных программ, которые имеют право транслироваться в нашей стране, двумя новыми телеканалами.

Один из них – канал Dorama с фильмопоказом, авторизованный в Испании и распространяющийся на территории стран Евросоюза (Испании, Германии, Великобритании), а также стран Балтии и СНГ. Его контент состоит из фильмов производства Южной Кореи, Турции, Китая, Тайваня и Японии. Язык вещания – русский и английский. Телеканал, согласно регистрационным документам, может осуществлять спутниковое и ІРТV-вещание.

Второй – немецкий информационно-развлекательный телеканал RTVD, вещающий на немецком и русском языках ираспространяющийся на территории стран ЕС.

"Реклама, а также передачи и фильмы, показ которых запрещен на территории Украины, в эфире указанных телеканалов мониторингом Национального совета не зафиксированы", – уточняют в регуляторе.

Напомним, в сентябре Нацсовет разрешил показывать в Украине семь иностранных каналов.

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