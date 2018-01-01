Украинцам нужно больше информации об отключении «аналога»

Не так давно «Телекритика» проводила голосование за один из социальных роликов, мотивирующих телезрителей переходить на цифровое вещание. И это голосование дало достаточно интересные результаты.
Итак, выбрать можно из четырех роликов, достаточно разных по форме и содержанию. И больше всего голосов набрал первый ролик, самый простой и наглядный. Если вы ещё не успели ознакомиться с социальной рекламой, то можете это сделать тут. А вот наш победитель. 34% проголосовавших выбрали именно это видео
В двух из трех оставшихся роликов, были задействованы актеры, они производили впечатление хорошо и добротно снятой рекламы. И всё же украинскому телезрителю оказалась ценнее непосредственная практическая информация о переходе на «цифру», пошаговое объяснение, как ему готовиться к этому дню.
Напомним, что Кабинет министров Украины пролонгировал сроки вещания аналогового ТВ до 31 августа 2018 года. Исключением стали только Киев и Кировоградская область, где отключение начнется с 31 июля. То есть уже через неделю.