ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский Vogue объявил конкурс для fashion-фотографов

Бизнес

Украинская версия журнала Vogue впервые инициировала конкурс fashion-фотографии. Победитель получит возможность создать совместный проект с глянцем, сообщает пресс-служба издания.

"Миссия Vogue – рассказать об украинских талантах по всему миру, и именно поэтому журнал начинает конкурс на поиск новых талантов", – говорят в журнале.

Подать заявку на участие можно до 20 ноября (здесь). К участию журнал приглашает фотографов, которые работают в Украине в категории fashion-фотография.

Образование

«Vogue – заложник цифровых технологий, 125 лет истории бренда от них не спасают»

В жури конкурса вошли главный редактор Vogue UA Ольга Сушко, fashion-директор Юлия Пелипас, арт-директор Сергей Ковалев, старший fashion-редактор Соня Кваша и fashion-редактор Веня Брыкалин.

Победитель будет объявлен 24 ноября на международной выставке фотографии Kyiv Photo Week.

Фото: Максим Лисовой

Статьи по теме

Теги

Главное в разделе

Бизнес

В Нацсовете назвали риски кодирования телегруппами своих спутниковых каналов

Бизнес

1+1 media обвинила канал «Украина» в несоблюдении журналистских стандартов

Популярное на Телекритике



Дуся

В сети набирает обороты скандал вокруг рекламы «Киевской перепички»

Культура

6 новых сериалов ноября

Дуся

В соцсетях не согласны с результатами шоу «Танці з зірками»

Дуся

Голосование: кто станет новым инспектором на «1+1» вместо Фреймут?