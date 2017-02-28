Украинский Vogue объявил конкурс для fashion-фотографов

Украинская версия журнала Vogue впервые инициировала конкурс fashion-фотографии. Победитель получит возможность создать совместный проект с глянцем, сообщает пресс-служба издания.
"Миссия Vogue – рассказать об украинских талантах по всему миру, и именно поэтому журнал начинает конкурс на поиск новых талантов", – говорят в журнале.
Подать заявку на участие можно до 20 ноября (здесь). К участию журнал приглашает фотографов, которые работают в Украине в категории fashion-фотография.
В жури конкурса вошли главный редактор Vogue UA Ольга Сушко, fashion-директор Юлия Пелипас, арт-директор Сергей Ковалев, старший fashion-редактор Соня Кваша и fashion-редактор Веня Брыкалин.
Победитель будет объявлен 24 ноября на международной выставке фотографии Kyiv Photo Week.
Фото: Максим Лисовой