Украинский Vogue объявил конкурс для fashion-фотографов

Украинская версия журнала Vogue впервые инициировала конкурс fashion-фотографии. Победитель получит возможность создать совместный проект с глянцем, сообщает пресс-служба издания.

"Миссия Vogue – рассказать об украинских талантах по всему миру, и именно поэтому журнал начинает конкурс на поиск новых талантов", – говорят в журнале.

Подать заявку на участие можно до 20 ноября (здесь). К участию журнал приглашает фотографов, которые работают в Украине в категории fashion-фотография.