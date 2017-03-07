Украинский стартап запустил платформу автоматизации маркетинга для онлайн-СМИ

Сервис уже используют более 50 онлайн-СМИ в десяти странах Америки, Европы, Азии и Африки с суммарной аудиторией в 150 млн читателей. Среди украинских издателей-клиентов Newzmate – 1+1 Media, Starlight Media, «Украинская правда», «Новое время», Ekonomika Communication Hub, Burda, Gazeta.ua и Edipresse Ukraine.

"По данным разработчиков, с помощью Newzmate издатели в среднем добивались повышения показателя кликабельности (CTR) и конверсий до +150%, количества просмотренных страниц – +120%, времени пребывания на сайте – +60%, дохода – +80%", – отмечают в компании.

Напомним, Newzmate запустился в 2014 году как инструмент персонализированного email-маркетинга для медиабизнеса. В основе движка персонализации – машинное обучение, основанное на семантическом и поведенческом анализе. Ранее сервис занимался только email-рассылками.

Фото: Facebook Алексея Чапко