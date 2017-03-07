ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский стартап запустил платформу автоматизации маркетинга для онлайн-СМИ

Бизнес

Украинско-польский стартап Newzmate объявил о запуске платформы автоматизации контент-маркетинга для медиабизнеса, сообщает издание AIN.UA.

Сервис полностью автоматизирует коммуникацию онлайн-медиа с читателями, помогая персонализировать читательский опыт и сделать общение с ними более индивидуальным.

"За два года мы выросли из инструмента, который персонализирует email-рассылку, в комплексное решение для новостных и медийных компаний", – говорит сооснователь и CEO Newzmate Алексей Чапко. По его словам, сейчас Newzmate помогает издателям в трех направлениях: персонализация читательского опыта на сайте и в рассылках, автоматизация доставки контента через email-рассылку и монетизация трафика с помощью персонализированной рекламы.

Бизнес

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Сервис уже используют более 50 онлайн-СМИ в десяти странах Америки, Европы, Азии и Африки с суммарной аудиторией в 150 млн читателей. Среди украинских издателей-клиентов Newzmate – 1+1 Media, Starlight Media, «Украинская правда», «Новое время», Ekonomika Communication Hub, Burda, Gazeta.ua и Edipresse Ukraine.

"По данным разработчиков, с помощью Newzmate издатели в среднем добивались повышения показателя кликабельности (CTR) и конверсий до +150%, количества просмотренных страниц – +120%, времени пребывания на сайте – +60%, дохода – +80%", – отмечают в компании.

Напомним, Newzmate запустился в 2014 году как инструмент персонализированного email-маркетинга для медиабизнеса. В основе движка персонализации – машинное обучение, основанное на семантическом и поведенческом анализе. Ранее сервис занимался только email-рассылками.

Фото: Facebook Алексея Чапко

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