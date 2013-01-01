Украинский сериал в центре скандала: как в «Нюхаче» оказался запрещенный актер (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

С 2016 года Александр Фисенко находится в базе «Миротворец» за съемки в фильме «Неуловимые» российского режиссера Владимира Виноградова, а с 2018 за актера взялись и в Министерстве культуры Украины.

Так, согласно изменениям к Закону Украины «О кинематографии», с февраля этого года Фисенко А. А. стал одним из деятелей культуры, который несет угрозу национальной безопасности Украины. Подобное решение означает только одно – с февраля 2018 года на территории Украины будут запрещены фильмы, сериалы и другие продукты, в которых Александр Фисенко принимал участие.