ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский сериал в центре скандала: как в «Нюхаче» оказался запрещенный актер (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Бизнес

27 августа телеканал ICTV запустил второй сезон украинского сериала «Нюхач» производства FILM.UA Group. И все бы ничего, если бы не актер из черного списка Министерства культуры.


Российский актер Александр Фисенко в роли курьера-убийцы в сериале «Нюхач» появляется эпизодично. Так, в 1 сезоне сериала его можно увидеть в одной из ключевых ролей в 8 серии, после чего актер появляется в сериале еще дважды – во втором сезоне в первой и во второй серии.

Александр Фисенко (слева) в сериале «Нюхач»

Кадр из сериала «Нюхач»

С 2016 года Александр Фисенко находится в базе  «Миротворец»  за съемки в фильме «Неуловимые» российского режиссера Владимира Виноградова, а с 2018 за актера взялись и в Министерстве культуры Украины.

Так, согласно изменениям к Закону Украины «О кинематографии», с февраля этого года Фисенко А. А. стал одним из деятелей культуры, который несет угрозу национальной безопасности Украины. Подобное решение означает только одно – с февраля 2018 года на территории Украины будут запрещены фильмы, сериалы и другие продукты, в которых Александр Фисенко принимал участие.

Александр Фисенко в первой серии второго сезона сериала «Нюхач». Эфир от 27 августа 2018 года

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Несмотря на то что первый сезон сериала «Нюхач» вышел в 2013 году, а второй – в 2015-м, телевизионные эксперты уверяют, что это не причина, почему Фисенко до сих пор появляется на украинских экранах. Ведь, дескать, FILM.UA Group обладает достаточным потенциалом для того, чтобы переснять те эпизоды, где появляется запрещенный актер.

Инцидент с участием актера из черных списков Министерства культуры ни FILM.UA Group, ни ICTV пока не прокомментировали. Вторая серия второго сезона «Нюхача» вышла на ICTV уже сегодня. В ней, согласно сюжету, герой, которого играет Фисенко, должен будет умереть.

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