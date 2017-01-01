Украинские телевизионщики — о том, как прошел телерынок в Каннах

Дважды в год в Каннах проходит международный рынок контента: весной это MIPTV, осенью – MIPCOM. На Лазурный берег приезжают звезды сериалов, представители продакшенов и дистрибьюторов с разных стран. По скринингам, премьерам и презентациям в рамках рынка можно отслеживать главные мировые тренды телепроизводства.

С 3 по 6 апреля прошел телерынок MIPTV. Это мировая площадка в сфере ТВ, цифрового контента и новых технологий, куда каждый год съезжаются представители более 100 стран мира. «Телекритика» спросила у возвращающихся из Канн медийщиков, что их впечатлило на телерынке, чем MIPTV 2017 отличался от предыдущих лет и какие достижения собственных компаний они бы отметили.