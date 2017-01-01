Украинские телевизионщики — о том, как прошел телерынок в Каннах

Контент для детей дошкольного возраста, отказ от поисков the next big thing и успехи украинских компаний.
Дважды в год в Каннах проходит международный рынок контента: весной это MIPTV, осенью – MIPCOM. На Лазурный берег приезжают звезды сериалов, представители продакшенов и дистрибьюторов с разных стран. По скринингам, премьерам и презентациям в рамках рынка можно отслеживать главные мировые тренды телепроизводства.
С 3 по 6 апреля прошел телерынок MIPTV. Это мировая площадка в сфере ТВ, цифрового контента и новых технологий, куда каждый год съезжаются представители более 100 стран мира. «Телекритика» спросила у возвращающихся из Канн медийщиков, что их впечатлило на телерынке, чем MIPTV 2017 отличался от предыдущих лет и какие достижения собственных компаний они бы отметили.
Ольга Руденко, маркетинг-менеджер «Квартал 95»
Тенденции последних MIPов продемонстрировали потребность телеканалов и интернет-платформ по всему миру в анимационных проектах. Причем, с каждым годом аудитория молодеет. Если еще пару лет назад байеры интересовались мультфильмами для детей школьного возраста, то сейчас, с интенсивным развитием информационных технологий и легкого доступа в любом месте и в любое время к видеоконтенту, активными зрителями становятся дети дошкольного возраста (3-6 года) и совсем малыши (0-3 года).
«Впервые менеджеры перестали искать the next big thing»
Ольга Слисаренко, главный продюсер развлекательных проектов «1+1»
В этом году рынок был очень спокойным. На это есть несколько причин — прибыли телекомпаний по всему миру падают, бюджеты уменьшаются, а посещение MIPTV удовольствие не из дешевых. Во-вторых, появилось много нишевых рынков, где можно точечно найти нужные программы. А MIP продолжает пытаться охватить то, что уже не охватывается. В этом году огромное количество новых форматов были посвящены программам, где бывшие снова сходятся, или парам, которые переживают кризис.
Впервые менеджеры перестали искать так называемую the next big thing, программы, которые стали достойным конкурентами таким шоу как «Голос» «Мастер шеф». Многие телеканалы возрождают старые форматы: «Форт Боярд», «Последний герой» и «Фабрика звезд».
Большое внимание уделяется форматам, где задействован второй экран. Своеобразной сенсацией стал проект Fremantle «Lost in time», где зрители в прямом эфире вместе с игроками в студии, путешествуют по миру. На данный момент эту игру загрузили 3% норвежцев. В этот же день она накрылась, потому что не выдержала перегрузки. Поэтому специалисты со всего мира думают, как ее восстановить.
«Новый инспектор Фреймут» был представлен компанией Armoza, как одна из главных новинок рынка. Представители стран Восточной Европы много говорили о «Панянку-пацанку» , формат канала ТЕТ, даже сейчас вместе с польскими телеканалом мы делаем украинско-польскую версию, поэтому соседи заинтересовались возможностями ко-продакшена.
Сергей Евдокимов, генеральный продюсер «Нового канала»
Обычно, когда приезжаешь на MIPTV, всегда существует ажиотаж вокруг каких-то сериальных или телевизионных проектов. Сейчас даже нет намека на next big thing, индустрия как будто смирилась. В этом году телерынок отличался от предыдущих большим количеством китайцев на Круазетт, китайских стендов в Пале и постеров с китайскими проектами.
Наш проект «Половинки» купил к показу русский TLC, и теперь мы в сетке будем напрямую конкурировать с американскими проектами. «Новый канал» находится абсолютно в рамках мировых трендов, причем, не следует им, а даже предвосхищает. 50% скринингов новых форматов были посвящены жанру «психологического survival’а» (программы о выживании в экстремальных условиях). Причем, анонсировались будущие сезоны или только-только вышедшие в эфир. У нас же с успехом прошел собственный формат в этом жанре – «Кохання на виживання». И в данный момент мы уже снимаем новый, «индийский» сезон.
Материал будет обновляться.
Фото: Audiovisual Finland