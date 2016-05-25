Украинские радиостанции начали вещать на Крым

Радиотелепередающая станция в селе Чонгар Херсонской области, которая предусматривает возможность вещания на аннексированный Россией Крым, начала работать. Об этом в своем Facebook сообщил член Нацсовета по ТВ и радиовещанию Сергей Костинский, курировавший разработку стратегии вещания на полуостров.

Первыми украинскими станциями, которые могут слушать крымчане, стали «Украинское радио» (частота 100.7) та Meydan Radiosı (101.4 та 90.8).

По словам Костинского, следующими начнут вещание «Радио Крым Реалии» и «Херсон FM».